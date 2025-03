El recordado Lex Luger será inducido muy pronto al Salón de la Fama WWE Generación 2025. Y para esta gran noche, quiere tener a sus dos mejores amigos en esta gran noche.

De hecho, quiere que estos dos mejores amigos lo induzcan al Salón de la Fama. Se trata de nada más y nada menos que de Sting y Diamond Dallas Page, quien en los últimos años se ha encargado de mejorar su salud física y mental. Así lo dejó saber Luger en una reciente entrevista con Eric Bischoff para su video podcast denominado 83 Weeks with Eric Bischoff:

► Lex Luger habla acerca de quiénes quiere que lo induzcan al Salón de la Fama WWE

«Oh, sí. Es algo muy breve, dos personas. Estoy intentando que sean dos en lugar de una. Hablo en centros de recuperación, en iglesias y demás. No soy bueno con guiones, como seguir un esquema en un iPad. Prefiero hablar desde el corazón, de manera espontánea. Entonces, pregunté: ‘¿Alguien ha tenido a dos personas?’ Porque probablemente querré decir unas palabras desde el corazón cuando suba ahí.

«DDP y yo hemos estado trabajando en la caminata. Aún no estamos ahí, pero estamos intentándolo. Y pienso, si pudiera tener a mis dos personas conmigo—DDP en mi hombro, ayudándome, y Sting en el otro—sería increíble. Así que veremos. Si depende de mí, esa sería mi elección. Para mí, eso sería lo máximo. Sería algo muy especial, realmente asombroso.

«Cuando estuve en el retiro de Sting, WWE permitió que DDP y yo estuviéramos allí. No pudimos salir en cámara, pero me pareció un gesto de clase por parte de WWE. Y de repente, ahí estaba Dallas. No sabía que él iba a estar ahí. Le pregunté: ‘¿Qué haces aquí?’ Y él respondió: ‘Estoy aquí por Stinger, hermano. ¿Por qué no estaría aquí?’ Le dije: ‘He visto tu trabajo, vi ese video con Butterbean, fue absolutamente increíble.

«Tengo que admitirlo, he estado prácticamente en esta silla de ruedas a tiempo completo. He perdido casi toda mi movilidad. En cuanto a calidad de vida, físicamente no es lo que hubiera esperado, pero estoy agradecido por lo que aún puedo hacer’. Y él me dijo: ‘Hermano, he estado esperando a que vinieras a mí con esto’.

«Así fue como comenzó nuestro camino, que nos llevó a lo que está pasando ahora con este Salón de la Fama en 2025. Piensa en las circunstancias, en la mano de Dios, en todo esto. Es impresionante cómo todo se ha alineado, como si estuviera destinado a suceder. Es algo increíble, de verdad lo es».