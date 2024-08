El 4 de julio de 1993, Lex Luger sorprendió al mundo al levantar a Yokozuna a bordo del buque de guerra USS Intrepid en la ciudad de Nueva York.

«No querían que levantara a Yoko porque no querían que se lastimara. Recuerdo pensar: ‘¿Él lastimarse?’ Me dije a mí mismo: ‘Dios mío, voy a tener una hernia doble intentando levantar a este tipo’. Después salté a la cuerda y bajé, y casi me caigo de cara porque mis botas resbalaban. Estaba tan aliviado de haberlo levantado realmente llevando esos botines que realmente estaba emocionado», recordaba Luger hace unos meses.

Lex Luger body slams Yokozuna pic.twitter.com/QoxJb1YY4S — The Many Debuts in WWE (@TheDebutsInWWE) January 12, 2024

► Lex Luger en WWE SummerSlam 1993

Aquella hazaña llevó al icónico ex de WWE y de WCW «The Total Package» a desafiar a «The Samoan Wrecking Machine» por el Campeonato WWF en SummerSlam de ese mismo año, donde ganaría por descalificación, por lo que el campeón mantendría el título. Entonces, Luger era el babyface principal de la compañía y aquella ocasión fue su pulto más alto hasta que la abandonara en 1995. Pero no fue tan gran momento como él hubiera deseado. Ya no solo por no ganar el cinturón sino porque no recibió la cantidad de dinero que esperaba.

«En ese entonces, era relativamente nuevo en la compañía. No esperaba un pago tan grande como el de WrestleMania, ya que ese es el evento más importante. Ahora, SummerSlam sería como el número dos en importancia. Así que esperaba una compensación decente. No estaba decepcionado, pero pensé que, dado que no me pagaron durante todo el verano, la cantidad podría haber sido un poco mayor. Recibí alrededor de $50,000, si tuviera que adivinar, por ahí cerca. Esperaba alrededor de $100,000. Pensé que, debido a que no me pagaron durante todo el verano, tal vez recibiría unos $100,000, pero al final recibí $50,000. Creo que esperaba un poco más.»

#OnThisDayInWWE 30 years ago at SummerSlam: Lex Luger celebrates a countout win over Yokozuna «Lex Luger has done the impossible!» – Vince «You can wave that flag all you want, but you better wave bye bye because your one time opportunity – you just blew it» – Heenan pic.twitter.com/IU0t5uKhER — On This Day in WWE (@OTD_in_WWE) August 30, 2023

El veterano también recuerda que no recibió pago durante todo el verano porque no estaba luchando en el ring debido a la gira en autobús: «No me pagaron durante todo el verano. No recibí nada. No estaba trabajando. Sabes cómo era en ese entonces. No tenía un contrato garantizado como en WCW. Mi contrato no estaba garantizado; sin trabajo, sin pago. Al menos pagaron por mi hotel.»

Remember, this day in 1776 when Lex Luger slammed Yokozuna on the deck of the USS Intrepid and freed us all from British rule. pic.twitter.com/Ffbz4vZzCi — Charlotte Flair (@MsCharlotteWWE) July 5, 2018

