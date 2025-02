Lex Luger cuenta todo de su accidente y recupación con DDP

Diamond Dallas Page ha estado ayudando con su salud a Lex Luger y ha conseguido que «The Total Package» se levantara por sí mismo de su silla de ruedas. Acerca de esto último, mi compañero Rafa Indi publicaba un comentario cuanto menos simpático:

Ha habido premiados con el Nobel de la Paz que han hecho menos por el mundo que DDP. — Self High Five (@rafael_indi) February 24, 2025

Dicha ayuda fue uno de los temas de conversación de Lex en su reciente entrevista con Chris Van Vliet en Insight. A continuación, repasamos las declaraciones más interesantes de Luger con el popular entrevistador:

– ¿Cómo comenzó el camino con DDP?

«Hemos sido obviamente amigos durante años a través de la lucha libre. Pero este último viaje comenzó cuando tuve muchas caídas y siempre quise aprovechar al máximo lo que sentía que el buen Señor me había dado en términos de recuperación de mi lesión y funcionalidad. Soy lo que el Shepherd Center llama un ‘uno por ciento’; ellos son un centro de rehabilitación de lesiones de médula espinal de clase mundial. Pasé dos años allí, entre 2008 y 2009, después de mi lesión en la médula espinal. Me llamaron un cuadripléjico de alto funcionamiento. Tengo una lesión cervical, lo que me hace cuadripléjico. Un parapléjico es alguien con parálisis de la cintura para abajo, mientras que un cuadripléjico es del cuello para abajo. Así que, en teoría, lo único que se supone que debería poder mover es mi cabeza y mis hombros, y necesitaría asistencia las 24 horas del día para el resto de mi vida: que me bañen, me alimenten, me vistan y me cuiden en todo momento.

Sin embargo, logré vivir de forma independiente y, al principio, pude salir caminando del Shepherd Center. Siempre estaba desafiando mis límites en cuanto a mis habilidades, movilidad y equilibrio. Empecé a tener muchas caídas, hasta el punto en que consideraron que estaba poniendo en riesgo mi salud. Mi neurólogo en Shepherd, el Dr. Bilski, me dijo: ‘Lex, eres uno de nuestros milagros, pero si sigues cayéndote así, tendrás que usar un casco, coderas y rodilleras como un patinador, o tendrás que utilizar dispositivos de movilidad como un andador o una silla de ruedas para tu seguridad y equilibrio, porque no queremos que vuelvas aquí con una lesión en la cabeza’. Ellos también son especialistas en ese tipo de lesiones. Ya estuve allí por una lesión en la médula espinal y no querían que regresara con una lesión cerebral.

Así que acepté y empecé a usar los dispositivos de movilidad, pero seguí desafiando mis límites y caminando. Tuve algunas caídas realmente graves, y fue un milagro que no me haya lastimado seriamente. Finalmente, me convencieron de usar más la silla de ruedas y el andador. Tuve que admitir la derrota cuando nos reencontramos recientemente. Me asusté. Es difícil para nosotros los hombres admitirlo, pero me dio miedo caerme y que ocurriera lo que me dijeron que podría pasar. Comencé a estar demasiado tiempo sentado, como le pasa a cualquiera, y caminé cada vez menos. Si no lo usas, lo pierdes, y prácticamente perdí toda mi movilidad. Mi calidad de vida se redujo drásticamente.

Vi a DDP en la lucha de retiro de Sting, a la que ambos pudimos asistir, lo cual fue increíble. Y le dije: ‘Oye, D. ¿Crees que podríamos hacer algo para recuperar un poco más de movimiento? Estoy prácticamente en esta silla de ruedas todo el tiempo, me cuesta incluso hacer cosas cotidianas como cepillarme los dientes y ducharme. Mi calidad de vida ha bajado bastante, mis niveles de energía, todo’. Y ya conoces a DDP, lo único que tienes que hacer es decirle algo así y te responde: ‘Hermano, estaba esperando que vinieras a mí con esto’.

Así que empezamos a trabajar y hemos logrado un progreso increíble, que vamos a revelar a todos. Su increíble compañero, Steve, y él están documentándolo, filmándolo y registrando los avances. Va a ser algo muy especial. Estoy realmente emocionado y agradecido por lo que está haciendo por mí. Nuestra amistad siempre estuvo allí, pero ahora está creciendo aún más. Es un tipo especial.»

– El mayor cambio desde entonces

«Bueno, todo, desde poder levantarme y cepillarme los dientes en lugar de estar inclinado sobre el lavabo intentando hacerlo. Hay cosas que damos por sentadas, como pasar de la silla a la ducha. Por la mañana, te duchas, vas al baño, te cepillas los dientes… Cuando estás sentado, todo es un desafío, incluso trasladarte con seguridad de la silla al inodoro o a cualquier otro lugar.

Son cosas funcionales del día a día. Ahora, cuando caliento mi café por la mañana, puedo levantarme y ponerlo en el microondas. Antes no podía hacerlo. Intentaba alcanzar el microondas y terminaba derramando café por todas partes.

Otra cosa en la que pienso es cuando voy al supermercado. Antes tenía que esperar a que los empleados me vieran llegar y me trajeran un carrito eléctrico. Ahora puedo ir y tomarlo yo mismo. Así que prácticamente todo ha cambiado. Puedo volver a hacer mis compras, puedo seguir mi rutina diaria con normalidad. Mi calidad de vida y mi funcionalidad han mejorado drásticamente. Es increíble.»

– No hubiera sido posible hace unos años

«Me había asustado y desanimado con el tema de caminar y todas las caídas que estaba teniendo, así que realmente me eché para atrás y prácticamente acepté que tal vez tendría que estar en la silla de ruedas por el resto de mi vida. Iba a hacer lo mejor que pudiera con esa situación, pero aún así, recibir este regalo al trabajar con DDP, y un regalo de Dios, creo, de poder recuperar esta movilidad, es algo muy emocionante.»

– El accidente que lo dejó paralizado

«Me dirigía a San Francisco para una aparición. Tenía que hacer un último entrenamiento intenso, ducharme y correr al aeropuerto para tomar un vuelo nocturno desde Atlanta hasta Frisco. Llegaba alrededor de la medianoche o algo así. Hice un entrenamiento fuerte de hombros, trapecios y cuello, lo cual, según dicen, pudo haber sido un factor en lo que pasó, o tal vez no. Ese fue mi último entrenamiento intenso.

Estaba en el avión, hablando con alguien a mi lado, y después de ese entrenamiento, giré la cabeza. Cuando la volví a girar hacia el frente, sentí un dolor ardiente y punzante entre los omóplatos. Pero, en el football y la lucha libre, estamos acostumbrados a dolores, pequeñas lesiones, nervios pellizcados todo el tiempo, así que pensé: ‘Vaya, eso no se sintió bien’.

Llegué al hotel, hice el check-in y me desperté, no estoy seguro de la hora, pero era justo antes del amanecer. Tenía el peor dolor ardiente y punzante en la parte baja del cuello y el área de los omóplatos, algo increíble. Era insoportable. Duermo de lado, así que estaba acostado mirando hacia la mesita de noche y traté de alcanzar el teléfono. Pensé que tal vez podría golpearlo con la nariz, como una foca, para pedir ayuda. No sabía qué hacer. El dolor era insoportable. Me caí de la cama al suelo. Cuando estaba en la cama, sentí como si estuviera dentro de uno de esos viejos trajes de buceo de metal con un casco enorme de mediados del siglo XX, y como si unos imanes me estuvieran jalando desde abajo, casi a través del colchón. No sabía cómo se sentía estar paralizado.

Podía mover la cabeza y los hombros, pero eso hizo que me cayera de la cama. Ahora estaba contra la mesita de noche, con la barbilla pegada al pecho, y tampoco sabía que una lesión alta en la médula espinal afecta la respiración. Eso no ayudó en absoluto. Ya tenía problemas para respirar y pensé que me iba a asfixiar. Estaba contra la mesita de noche, sin poder moverme, sintiendo que esos imanes me tiraban a través del suelo, y pensé que era el final.

Y siempre le digo esto a la gente: el Señor entró en esa habitación. Proverbios 3:5-6. Era un creyente nuevo, ni siquiera sabía que tenía un versículo de la Biblia memorizado, pero en ese momento, resonó en mi mente: ‘Confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas.’ Fue tan tranquilizador, como si Dios mismo me estuviera hablando. No escuché una voz, pero esas palabras me llegaron con tanta fuerza que mi respiración se calmó, mi ritmo cardíaco se estabilizó, y me quedé ahí acostado durante horas hasta que vinieron a buscarme para mi aparición. Cuando no respondí a la puerta, tuvieron que derribarla. Había cerrado con llave y puesto el seguro adicional, algo que normalmente no hago.»

– ¿Qué pasó después?

«No podía gritar porque mi respiración estaba comprometida. No puedo creer que el tipo me haya escuchado. Golpeó la puerta y yo apenas pude decir: ‘Ayuda’. Pero sabían que si no abría la puerta y estaba cerrada con llave, tenía que estar ahí dentro. Llamaron al 911, entraron y derribaron la puerta. ¿Y quién estaba allí? Volvamos al inicio: DDP. Él también estaba en San Francisco para la misma aparición. DDP entró a la habitación y me convenció. Los paramédicos me habían levantado del suelo y me sentaron en una silla. Yo estaba paralizado en la silla y decía: ‘No, estoy bien. Creo que solo estoy deshidratado’. Pero DDP me miró y dijo: ‘Tienes que ir al hospital. Tienes que ir con ellos, hermano. Esto no es deshidratación’.

Me bajaron en camilla y los paramédicos, un hombre y una mujer que eran grandes fanáticos de la lucha libre, se miraron entre sí mientras decidían a qué hospital llevarme. Estaban mencionando hospitales cuando dijeron ‘Stanford’, que estaba casi a una hora del aeropuerto. El tipo dijo: ‘Hombre, puede que nos despidan por hacer esto, pero hagámoslo’. Me llevaron hasta Stanford, un centro médico de clase mundial. Fueron increíbles. Me hicieron todas las pruebas posibles.

Volviendo a tu pregunta original, te he dado una respuesta muy larga, pero básicamente, dijeron que pudo haber sido el entrenamiento. Vieron un poco de estenosis, pero nada específico de mi carrera en la lucha libre o el football que necesariamente hubiera causado esto. Han visto casos así en personas que nunca hicieron deportes ni tuvieron impactos fuertes. Lo categorizaron como un caso sin explicación clara, algo similar a la mielitis transversa, una inflamación masiva de la médula espinal, desde la vértebra C5 hasta la T5. Y desde ahí, todo quedó apagado.

Semanas después, cuando me dieron mi diagnóstico en Atlanta, fue increíble la forma en que llegué allí porque ni siquiera había vuelos disponibles. Pero llegué a Atlanta y al Shepherd Center, un centro de rehabilitación de clase mundial, justo en la ciudad donde vivía en ese momento. Para mí fue un milagro. Me asignaron la habitación 316… Juan 3:16. Pensé: ‘Debo estar en el lugar correcto’. Y cuando entré, las dos enfermeras se llamaban Grace y Hope (Gracia y Esperanza). Vi sus etiquetas con los nombres y pensé: ‘Dios mío’.»