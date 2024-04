Lex Luger cree que Sting volverá a ver acción tras su retiro

En recientes declaraciones, Mike Mansury, jefe de producción de AEW, consideró que la lucha de retiro de Sting fue una obra maestra. Y con razón. Pero no sólo esta, sino todo el recorrido protagonizado por la leyenda en dicha compañía.

Hablar de retiro definitivo es casi una quimera dentro de la industria luchística, pero en el caso de Sting, podemos aventurarnos a decir que el ex Campeón Mundial de Parejas AEW no desempolvará las botas para competir una vez más.

¿Qué aliciente podría hacerle repensar su decisión y desvirtuar el significado de aquel memorable canto de cisne en AEW Revolution? Algunos aseguran que el dinero y otros, como Bully Ray —igualito que nadie—, creen que The Undertaker.

► Sting will live forever

Y aunque no apoya la teoría de Bully Ray, Lex Luger, ante los micrófonos de reciente edición del podcast ‘Lex Expressed’, el amigo y compañero de armas de Sting décadas atrás, expresa que «The Icon» no permanecerá completamente inactivo tras su retiro.

«Creo que durante un tiempo va a vivir su vida día a día. Ama lo que hacemos y sabe que estará involucrado con firmas de autógrafos e interactuando con los fans. Preveo que eventualmente haga algo, porque físicamente podría. No un combate propiamente dicho, pero salir al final de un combate o algo así en un gran evento y que haga el Scorpion Death Drop o algo así, tal vez en alguna ocasión».

Tony Khan reveló meses atrás que quería contar con Sting para All In 2024, y aunque el ex-WCW no salga del retiro, podría hacer al menos alguna aparición sorpresiva en caso de que Darby Allin compita allí y necesite ayuda.