Lex Luger expresa su admiración por Logan Paul

Logan Paul, el Campeón de Estados Unidos, tiene enamorados a todos en WWE. Y fuera de la empresa también. Incluso a grandes nombres de ella. Por ejemplo, Eric Bischoff comentaba recientemente: «Logan Paul me impresiona enormemente, de manera simple y clara. No entiendo cómo ha llegado a ser tan fenomenal con tan poca experiencia y tiempo en la industria. No se trata solo de su capacidad para realizar actuaciones atléticas, lo cual hace excepcionalmente bien. También tiene la psicología. Posee el timing de un intérprete de 25 años. Sabe cómo interactuar con la multitud. Es algo natural para él, no necesita aprenderlo. Ya lo lleva dentro (…)»

► Lex Luger, encantado con Logan Paul

Nos acordamos de estas recientes palabras del que fuera Gerente General porque conectan de alguna manera -ambos tienen un punto de vista parecido sobre Maverick– con las que pronuncia Lex Luger, otro gran exWWE, en un nuevo episodio de su podcast, Lex Express.

«Nunca he visto a alguien con un instinto y un sentido del tiempo tan excepcionales. Me encanta lo que está haciendo, y me sorprende lo que puede lograr con su experiencia limitada. Sabe leer a la audiencia. Es realmente talentoso».

Ahora veremos qué tal reinado tiene Logan Paul como Campeón de Estados Unidos. Podría ser el indicado para darle no solo popularidad sino prestigio al título. No solo llevándolo en su día a día para mostrarlo más allá de WWE sino también siguiendo con su magnífico trabajo como Superestrella, disputando buenas luchas, realizando buenos segmentos… Veremos cómo sigue su carrera en los próximos meses. Seria una buena idea, aunque parece que no será así, que luchara en Survivor Series WarGames 2023.

► Survivor Series 2023