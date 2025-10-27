Lesnar, Lynch, Shaq… Las ideas de Omos para WWE

Omos cayó a manos de Brock Lesnar en WrestleMania 39, su última aparición hasta ahora en el gran evento de WWE, y quiere una revancha para 2026. Curiosamente, no hace mucho habláblamos de la posibilidad de que «La Bestia Encarnada» se enfrente entonces a Bron Breakker.

► En palabras de Omos

Oba Femi

«Tenía que darle al público un pequeño adelanto, mostrarles quién manda, enseñarle cómo se respeta a los mayores, porque en casa, en Nigeria, yo soy considerado su mayor. Fue una gran experiencia poder mostrarle lo que son las grandes ligas, lo que significa estar en el roster principal.

Desde el primer día que compartimos vestuario, sentí que había química. Y eso es algo importante en este negocio: cuando te juntas con alguien y notas esa conexión, sabes que pueden hacer magia juntos. Lo sentí de inmediato. Pero también tenía que dejar claro quién es el jefe, quién es el veterano. Llevo ocho años en esto, así que aún hay mucho trabajo por hacer.

Oba está haciendo un gran trabajo en NXT: es carismático, muy bueno al micrófono, tiene presencia física y talento. Enfrentar a tipos así te mantiene humilde y motivado. Me emociona ver gente con su fuerza y energía».

Su viral enfrentamiento con Microman (en Triple A, México)

«Cuando pones al hombre más grande del mundo de la WWE en cualquier ring, se crea magia. Da igual si me mandas a Japón o a México, siempre pasa algo especial. En esa batalla real de Triple A en México fui una sorpresa, y solo quería recordarle al mundo que “JJ Mass” sigue aquí, que sigo pateando traseros. Fue un momento explosivo con Microman.

Al principio ni siquiera noté que estaba en el ring hasta que me tocó. Me tomó un par de segundos darme cuenta, y tuve que enseñarle a ese pequeñín que ese ring no era su lugar. Y todo explotó en internet. Pero pasa mucho: todo lo que hago tiene ese tipo de impacto. ¿Si revisé si estaba bien después de la patada? (ríe) No lo sé, no podía decir si seguía vivo. Mi trabajo es entrar, patear traseros y anotar nombres. Lo demás no me concierne«.

Su intercambio con Becky Lynch y su propuesta de “protector”

«No estaba en casa planeando nada, solo pensé en cómo podía crear algo que dejara huella. Ver lo que pasó con Seth Rollins, todo lo que hizo con su grupo, cómo elevó a Bron Breakker y a otros, y cómo luego fue traicionado, no me pareció justo. Sentí que podía ofrecer mis servicios para ayudarla. No como su guardaespaldas, sino como parte de lo que llamo la “OPA”: la Omos Protection Agency (Agencia de Protección Omos). Mis servicios están disponibles para todos, no solo para Becky. Si me necesita, puede llamarme. Hablamos de negocios y yo me encargo del trabajo, simple y limpio.

Becky Lynch es una de las más grandes de la historia. Si se da esa alianza, sería un dúo muy poderoso. Y sí, la OPA está abierta para ella en cualquier momento«.

My services are available… — Jordan omogbehin (@TheGiantOmos) October 16, 2025

WrestleMania 42

«WrestleMania en Las Vegas fue increíble la última vez. La ciudad, las luces, la energía… volver allí será algo especial. Estoy emocionado y espero estar en la cartelera este año. ¿Mi oponente soñado? Como estamos yendo a lo grande en Vegas, lo voy a decir: Brock Lesnar. Tenemos que repetirlo. Hay que hacerlo de nuevo».

Shaquille O’Neal y una posible colaboración

«Siempre he admirado a Shaq. No solo como jugador, sino como empresario. Ha construido un imperio: ropa, perfumes, marcas, todo. Es una inspiración. ¿Si mi fragancia es mejor que la suya? (ríe) No quiero lanzar indirectas, pero… puede que la mía lo sea. ¿Un partido de baloncesto entre Shaq y yo? En nuestros mejores momentos, él probablemente me ganaría, porque era un atleta especial. Pero ahora mismo, podría darle pelea. Sería un duelo muy físico… quizás terminaría en empate».