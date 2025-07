Kevin Nash: «La lesión de Seth Rollins es real»

Se ha puesto en duda que Seth Rollins esté realmente lesionado. A pesar de que se le ha visto caminando con muletas incluso estando solo con su familia (aunque quienes dudan podrían argumentar que esto se hizo para zanjar precisamente esa incógnita). Él ha dicho que podrían regresar para WrestleMania 42.

Seth Rollins walking with the help of crutches, his daughter by his side.

Hope he gets well soon 🙏 pic.twitter.com/R0hzbPmNZ9

— EliteRockerz 𝕏 (@EliteClubS0B) July 20, 2025