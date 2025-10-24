Lesión de Piper Niven pondría en riesgo su carrera

Piper Niven ha estado fuera de la televisión de la WWE desde su victoria sobre Charlotte Flair en el episodio del 22 de agosto de SmackDown, e incluso estaba previsto que luchara junto a Chelsea Green por el Campeonato Femenil de Parejas para hacerle frente a la propia Charlotte y Alexa Bliss, sin embargo eso no sucedió.

► Se desconocen detalles de la lesión de Piper Niven

Desde que Piper Niven se ausentó de las pantallas, se ha generado mucha preocupación y especulaciones sobre su estado de salud, ya que supuestamente está lidiando con lo que fuentes describen como una lesión de cuello que incluso podría poner fin a su carrera.

Durante una reciente sesión de preguntas y respuestas, Mike Johnson de PWInsider ofreció una preocupante actualización, revelando que tanto Niven como el equipo médico de la WWE aún están determinando cómo proceder. Se dice que la compañía está manejando la situación con delicadeza, explorando opciones de tratamiento mientras intenta evitar daños a largo plazo. Johnson describió la situación actual simplemente diciendo que están tratando de determinar la mejor estrategia en este momento.

«Lo último que supimos es que ella y la compañía estaban tratando de determinar el mejor tratamiento para un problema de cuello. No es algo que deba hacerse apresuradamente y, como vimos con Kevin Owens, obtener ese diagnóstico lleva tiempo. Le deseamos lo mejor.»

Desde agosto pasado, Green ha mantenido viva la presencia de Piper Niven con segmentos de comedia, bromeando que Niven está «en una misión secreta», e intentando reforzar su equipo. Pero tras bastidores, la situación ha sido mucho más grave. Fuentes de la WWE han expresado su discreta preocupación sobre si Niven recibirá alguna vez el alta médica para regresar al ring. Hasta el momento, ni la luchadora ni la WWE han comentado públicamente sobre la gravedad de la lesión, y quienes están al tanto de la situación mantienen una cautelosa esperanza de que se recupere, aunque el camino por delante podría ser largo e incierto.