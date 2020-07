lesión de Edge en Backlash

Días antes de Backlash 2020, Randy Orton criticaba que los talentos actuales intentan ir demasiado al límite a fin de ofrecer los combates más espectaculares posibles, descuidando el aspecto narrativo, en una filosofía del "menos es más" que recuerda a la de veteranos de la industria de una generación anterior.

Todo, cuando supimos que Edge sufrió una importante lesión de tríceps durante ese "mejor combate de la historia" del pasado 14 de junio justamente por su pretensión de estar a la altura del eslogan promovido por WWE, tras cerca de tres cuartos de hora de lucha.

Así, tal pasada de revoluciones le ha costado a McMahonlandia tener que cancelar lo que apuntaba a definitiva revancha en SummerSlam 2020, pues ya se habla de que a cambio, Orton enfrentaría a Drew McIntyre en "The Biggest Party of the Summer".

Los plazos de recuperación de Edge no están claros, si bien en el peor de los casos, esta historia no podría retomarse hasta el año que viene. Pero lo que sí parece claro es que "The Rated-R Superstar" tiene intenciones firmes de continuar luchando.

► La lesión de Edge en Backlash 2020, relatada por su protagonista

Y el canadiense lo reiteró bajo su más reciente aparición en el podcast de Booker T, 'The Hall of Fame'.

«Quiero poner fin a esto en mis propios términos. Supongo que soy un poco terco. Quiero demostrar que vender los golpes es algo que sigue teniendo público. Creo que eso se ha perdido. Pero no te confundas, yo también soy culpable. Puedes ver los combates TLC y decir lo contrario. Y lo entiendo. Era joven y lo hice. Steve Austin y Taker me decían, "hey tío, echa un poco el freno, intenta esto y esto". Y cuando empecé a hacerles caso, es cuando empecé de verdad a ganar dinero».

A continuación, Edge explicó el punto exacto en el que se dio su percance.