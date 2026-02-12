Durante el episodio del 7 de febrero de AAA en FOX vimos a Chelsea Green con una bota ortopédica durante un segmento que tuvo vía FaceTime tras bastidores, con lo cual no pudo defender junto a Ethan Page el Campeonato de relevos mixtos AAA. La Hiedra tomó su lugar en el combate, pero el dúo no pudo retener los títulos, y Lola Vice y Mr. Iguana se coronaron como los nuevos monarcas.

► Chelsea Green se fracturó el tobillo

La excampeona de los Estados Unidos, Chelsea Green, recientemente ofreció una desafortunada actualización sobre la lesión que sufrió durante su último combate en SmackDown. Green recurrió a su cuenta de X el miércoles para anunciar, a través de una edición de «Chelsea Chronicles», que se había roto el tobillo.

«El tobillo se rompe, el espíritu prevalece. El país observó horrorizado cómo la presidenta resiliente finalizó su combate de lucha libre en televisión»

Anteriormente se había informado que la lesión de Green era un esguince de tobillo, aunque se indicó que se le realizarían más pruebas. El lunes, Green publicó una foto de su tobillo contusionado, junto con una lista de «exigencias» de la gerencia de la WWE pero ahora se confirmó que se trata de una fractura, luego de compartir en su publicación, una foto de su radiografía.

Chelsea Green sufrió la fractura durante un combate clasificatorio para Elimination Chamber contra Tiffany Stratton y Lash Legend, y ahora se desconoce cuánto tiempo estará afuera de las pantallas, pero la situación de la fractura cambia drásticamente con respecto al reporte inicial de un esguince, y en este punto es más que probable que se pierda WrestleMania 42.