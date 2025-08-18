El pasado sábado por la noche, en el evento coestelar de UFC 319, Lerone Murphy noqueó a Aaron Pico con un codazo giratorio. Lo hizo en el primer asalto y demostró a las masas que merece una oportunidad por el título mundial.

Poco después, Lerone Murphy dejó claro que quiere enfrentarse a finales de este año contra el campeón Alexander Volkanovski en una pelea por el campeonato en diciembre.

Aunque no es del todo concreto, ambos parecen estar entusiasmados con la idea. Murphy lleva mucho tiempo esperando demostrar su valía a nivel mundial, mientras que Volkanovski es conocido por enfrentarse a cualquiera que se le ponga por delante. En resumen, tiene el potencial de convertirse en un clásico.

En su rueda de prensa posterior a la pelea, Murphy habló abiertamente sobre la posibilidad de enfrentarse a «El Grande».

► Lerone Murphy anticipa la colisión con Alexander Volkanovski.

«Diciembre sería perfecto para mí. Me da tiempo para recargar energías, pasar tiempo con la familia y luego trabajar en algunas cosas, mejorar y volver con más energía. Diciembre sería genial para compartir el octágono con Volkanovski, uno de los pesos pluma más grandes de todos los tiempos.

«Añadiendo otra victoria a mi ya de por sí excelente currículum. Llevo 10 peleas en la UFC, un empate y nueve victorias. Es hora de una pelea por el título. Creo que será una pelea explosiva, creo que será una gran pelea. Voy a presionar el ritmo en esa pelea y buscaré el final de nuevo».

“Hay que pelear con cada pelea de forma diferente”, dijo Murphy. “No puedes quedarte de pie y hacer intercambios con Josh Emmett. Simplemente no es inteligente. Hemos visto lo que les hace a los que hacen eso. Así que, para conseguir un nocaut ahora, callaré la boca de quienes me odian. Sé que puedo hacerlo. Sé lo que tengo en la bolsa. Sé que aún no he mostrado mi mejor versión, y la mostraré en diciembre”.

Ciertamente no será fácil para Murphy obtener la victoria y el oro contra “El Grande” Alex Volkanovski, pero al menos será un choque bastante interesante entre dos peleadores muy técnicos y muy intrigantes.