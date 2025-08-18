Lerone Murphy: «Es hora de una pelea por el título contra Volkanovski»

Lerone Murphy realmente presentó argumentos convincentes para ser el próximo en la fila para obtener una oportunidad por el título de peso pluma de la UFC.

Murphy (17-0-1 MMA, 9-0-1 UFC) aceptó una pelea con poca anticipación contra el debutante Aaron Pico en el evento coestelar del UFC 319 del sábado y le propinó uno de los mejores y más brutales nocauts de 2025. Murphy derribó a Pico (13-5 MMA, 0-1 UFC) con un codazo giratorio que lo dejó inconsciente de inmediato. El final llamó la atención de muchos, incluyendo al mismísimo campeón de peso pluma de la UFC, Alexander Volkanovski, quien escribió en X: «Nos vemos en diciembre (Lerone Murphy), felicidades».

Murphy cree que su invicto, su larga racha de victorias en la UFC y su brutal victoria sobre Pico deberían ser más que suficientes para conseguir su ansiada oportunidad. Diciembre le parece bien.

«Diciembre sería perfecto para mí. Me da tiempo para recargar energías, pasar tiempo con la familia, trabajar en algunas cosas, mejorar y volver con más energía. Diciembre sería genial para compartir el octágono con Volkanovski, uno de los pesos pluma más grandes. Añadí otra victoria a mi ya de por sí excelente historial. Llevo nueve peleas invicto. Llevo 10 peleas en la UFC: un empate y nueve victorias. Es hora de pelear por el título».

Antes de UFC 319, Murphy era uno de los contendientes menos conocidos y menos reconocidos en la categoría de 145 libras. Algunos aficionados han criticado su estilo de pelea y su falta de entusiasmo. Murphy, quien venía de cinco victorias por decisión antes de UFC 319, se alegra de haber demostrado su poder de parada y el potencial para lograr finales espectaculares.

«Hay que pelear con cada pelea de forma diferente. No puedes quedarte de pie y hacer intercambios con Josh Emmett. No es inteligente. Hemos visto lo que les hace a los que hacen eso. Así que, para conseguir un nocaut ahora, callaré la boca de quienes me odian. Sé que puedo hacerlo. Sé lo que tengo en la bolsa. Sé que aún no he mostrado mi mejor versión, y la mostraré en diciembre».

Para Murphy, el nocaut sobre Pico es ahora uno de los mejores momentos de su carrera. Está encantado con su trabajo en UFC 319.

«Fue genial. Fue uno de los mejores momentos de mi carrera, si no el mejor. Co-evento principal, un brutal nocaut sobre un oponente de gran nivel; no podría estar más feliz«.