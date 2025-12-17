Leon Slater será el próximo retador al Campeonato NXT

La lucha por una oportunidad titular en NXT ofreció un duelo de alto ritmo, donde cuatro estilos distintos chocaron en busca del pase a New Year’s Evil. Desde el inicio, la acción fue constante y sin un claro dominador, con el público volcado especialmente con Joe Hendry. Mientras que Leon Slater apostó por su agilidad y riesgo, mientras Dion Lennox utilizó su fortaleza para castigar con dureza, y Myles Borne se mantuvo como una amenaza constante con su potencia.

El enfrentamiento se desarrolló con intercambios rápidos y múltiples interrupciones de conteos. Hendry logró encender a la arena con su ofensiva, pero Slater respondió con vuelos y ataques explosivos, incluso arriesgando su integridad física en ringside.

Lennox centró su castigo en Slater, aprovechando una lesión en la pierna, mientras Borne buscaba capitalizar cualquier descuido. El combate entró en su punto más caótico cuando todos quedaron tendidos tras una serie de movimientos de alto impacto.

► Momento clave de la lucha por la oportunidad titular

En la recta final, Hendry parecía tomar el control, pero fue neutralizado fuera del ring junto a Lennox. Con el cuadrilátero despejado, Slater encontró el momento exacto para subir a lo alto y conectar una certera 450 Splash sobre Borne, sellando la cuenta de tres.

HE DID IT!!! LEON SLATER IS THE NEW NO. 1 CONTENDER!!!@LEONSLATER_ pic.twitter.com/sfO6FIA9cP — WWE (@WWE) December 17, 2025

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Leon Slater se perfila como un contendiente serio al Campeonato de NXT, y en New Year’s Evil se enfrentará a Oba Femi.