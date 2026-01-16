Leon Slater quiere luchar contra AJ Styles en TNA

Leon Slater es el Campeón de la División X en TNA; sin embargo, también ha tenido algunas apariciones notables en NXT como parte del acuerdo que existe entre WWE y TNA, incluso retando a Oba Femi por el Campeonato NXT. Si bien el británico no logró obtener el título, causó muy buena impresión dentro del Universo WWE, e incluso estaban considerando llevarlo a la gira europea.

► AJ Styles y Leon Slater ya se han encontrado en el ring

Este jueves se dio el el episodio debut de TNA de «iMPACT» en la cadena AMC. El programa también incluyó el regreso de una de las estrellas más icónicas de la promoción, AJ Styles, quien en su aparición previa (en Slammiversary) fue para saludar a Leon Slater, quien confesó durante una entrevista reciente a «PWInsider» que espera que el ex campeón WWE tenga la intención de retarlo a un combate.

«Definitivamente espero que sea un desafío para mí. ¿Entiendes? Siento que es una lucha que definitivamente va a suceder en algún momento. Claro, no estoy al tanto de todo, pero siento que tengo un gran don para manifestar. Todo lo que veo en mis sueños e imagino en mi cabeza parece hacerse realidad. Esa es la lucha que he estado imaginando durante años y años, especialmente con la posición en la que estoy ahora mismo… AJ ha dicho que la terminará en 2026, así que siento que esa lucha individual es algo que tiene que suceder, y creo que tiene que suceder por el Título de la División X en un ring de TNA.»

El mes pasado, Slater se asoció con Je’Von Evans para enfrentarse a AJ Styles y Dragon Lee en el último Saturday Night’s Main Event, aunque el joven dúo no logró derrotar a los ex Campeones Mundiales de Parejas, siendo la única vez que Slater y Styles han competido juntos en un ring.