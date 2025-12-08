Leon Slater queda fuera de RevPro Uprising: ¿WWE en la sombra?

por
Leon Slater

Este autor que escribe expuso recientemente que Andy Quildan sería idiota no dándole a Leon Slater el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro, considerando la candencia del joven luchador, tras el anuncio de que competiría por la presea el próximo domingo en el evento Uprising. Cuanto menos, su presencia en el cartel ya era un importante gancho promocional. 

Pero finalmente, Slater no podrá ser campeón, porque ni siquiera será parte del último gran show del año para RevPro. Ayer, durante Live In London 102, la promotora inglesa anunció que Slater quedaba fuera por circunstancias ajenas a ella y que a cambio, el choque por el título quedaría reducido a un duelo entre Sha Samuels (actual monarca) y Jay Joshua

Se especulaba con que detrás del movimiento, producto de que Slater esté bajo contrato con TNA, podía estar WWE, en pos de perjudicar a una socia de AEW como es RevPro. Sin embargo, en las últimas horas wXw también ha anunciado que Slater se apea del cartel de su show de aniversario (12 de diciembre), cuando la casa germana, en teoría, se adscribe al bloque de aliadas de WWE. Parece que simplemente hablamos de obligaciones contractuales de primer alcance. Esto no quita, claro, para que el otrora Imperio McMahon guarde interés por Slater y lo tenga en su agenda, así como que incluso lo veamos por Saturday Night’s Main Event: John Cena’s Final Match (13 de diciembre). 

tnawrestling.com

 

► Cartel RevPro Uprising

 

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Rafael Indi rafaelinaresindiano@gmail.com | @rafael_indi

Archivo de artículos