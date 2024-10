Leon Slater: «Luchar con Shelton Benjamin fue surrealista»

El luchador de TNA, GCW, o RevPro Leon Slater expresa lo increíble que fue para él enfrentar al veterano ex WWE hoy en AEW Shelton Benjamin en PROGRESS. Ambos se vieron las caras en la primera ronda del torneo Super Strong Style 16 el 26 de mayo en el Electric Ballroom en Londres, Inglaterra, resultando ganador «The Gold Standard». Fue el único combate que han disputado hasta la fecha. El joven no deja el circuito aún luchando en una de las compañías principales, veremos si el veterano tampoco.

«Honestamente, fue muy, muy… no tengo las palabras para describirlo, lo más cercano sería decir que fue surrealista. Obviamente, crecí viendo a Shelton. Crecí sin una figura paterna en casa, así que tener a alguien como él a quien admirar y aspirar a ser como él fue increíble. Por suerte para mí, la vida me ha llevado en un viaje que me ha permitido trabajar con mis héroes ahora. Tener ese combate con Shelton en casa, en PROGRESS, frente a todos los fans de PROGRESS y frente a mi mamá, mi novia y mi hermana, fue un momento increíblemente especial. Esa promo después del combate no fue una promo. Eso fui yo hablando desde el corazón, estoy seguro de que se notó, casi estaba llorando. Siempre estaré muy agradecido con Shelton por salir nuevamente después de haberme vencido para compartir ese momento conmigo. Definitivamente, es el momento más especial de mi carrera hasta ahora en términos emocionales, y es algo que atesoro profundamente.»

En su lucha más reciente, Leon Slater derrotó al francés Kuro en International Control de la promoción francesa Association les Professionnels du Catch. Shelton Benjamin venció a Lio Rush en el episodio de AEW Dynamite del 16 de octubre.

