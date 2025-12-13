Leon Slater, a robarse la última noche de John Cena

Antes de que John Cena tenga su última lucha, en el mismo Saturday Night’s Main Event, el luchador de TNA Leon Slater tendrá una oportunidad titular ¡y quiere robarse el show! «El Mejor de Todos los Tiempos» enfrentará a Gunther y el actual Campeón X-Division se unirá a Je’Von Evans para desafiar a AJ Styles y Dragon Lee por el Campeonato Mundial de Parejas. Atendamos ahora a las recientes declaraciones de Slater en Sports Illustrated.

► En palabras de Leon Slater

Pasión por TNA desde niño

«Era un chico TNA en mi infancia… Recuerdo estar sentado en la oficina de mi madre cuando terminaba de trabajar, simplemente tecleando cosas de wrestling. No sé si lo primero que vi fue un clip de AJ Styles o la entrada de Jeff Hardy cuando salía con el cigarro durante su etapa heel, sobre 2011 o 2012. Tenía el pelo corto, las luces moradas, el eyeliner, el traje, el cigarro… y pensé: “¿qué está pasando aquí?”. Y desde ese momento me enamoré.»

«Desde entonces, TNA siempre ha sido algo muy especial para mí, y hoy sigo llevando esa misma pasión conmigo como luchador bajo el nombre de TNA.»

Líder de la nueva era de TNA

«No solo crecí siendo un chico TNA, sino que ahora formo parte de los que empujan esta nueva era de TNA. No me gusta llamarme líder, pero supongo que soy el campeón, ¿no?»

«Ser uno de los principales nombres de esta nueva generación de TNA es algo que me hace mucha ilusión. Espero que podamos inspirar a otras personas de la misma manera que yo me sentí inspirado cuando era más joven.»

El acuerdo televisivo de TNA con AMC

«Fue una sensación de validación, sin duda. Creo que 2025 ha sido, de cara al público, un año fantástico para TNA, y entre bambalinas también lo ha sido.»

«Pero detrás de cada gran momento —Bound For Glory, Slammiversary, el anuncio de AMC— hay muchísimo trabajo que la gente no ve.»

«Ha sido un año de picar piedra, de agachar la cabeza y asegurarnos de darlo todo cada vez que salimos por la cortina. Así que el acuerdo con AMC se siente casi como un regalo de Navidad.»

«Con el roster que tenemos ahora mismo, y con el hambre que tuvimos en 2025, creo que eso se va a multiplicar por diez en 2026 sabiendo la plataforma en la que vamos a estar con AMC.»

Enfrentar a AJ Styles en SNME

«Creo que va a ser algo muy, muy surrealista. Es una de esas cosas que siempre imaginé, que siempre visualicé, que intenté manifestar… y ahora está ocurriendo de verdad.»

«Puede que se sienta como un sueño, pero en algún momento voy a tener que cortar con eso, por difícil que sea, y centrarme en el objetivo: robarse el show, tener el mejor combate de la noche y demostrar que pertenezco al escenario en el que me están poniendo.»

«Siento que le debo a AJ Styles una gran actuación, para que la gente pueda mirar atrás a lo que dijo en Slammiversary y pensar: “¿Sabes qué? AJ Styles tenía razón. Este chico es todo lo que prometía ser”.»

«Que mi debut en el roster principal sea contra alguien a quien muchos llaman Mr. TNA es algo increíble. Siempre he querido aspirar a ese puesto, ser la cara de la empresa y ser para esta nueva era lo que AJ fue en los 2000.»

«Estoy extremadamente emocionado. Sé que los nervios van a aparecer. No voy a mentir: en cuanto suene esa música, me van a temblar las piernas. Pero una vez suene la campana, vamos a robarnos el show.»

Equipo con Je’Von Evans

«Durante mucho tiempo lo vi como una vara de medir, como alguien al que siempre tenía que intentar superar o con quien competir. Y aún lo hago, porque él lo está petando constantemente. Esa competencia sana nos hace mejores a los dos.»

«Después de compartir varios momentos importantes juntos, nos hemos hecho muy buenos amigos. Desde nuestro primer combate por parejas en NXT, la química estuvo ahí al instante. Momentos como Bound For Glory, frente a una multitud récord, te unen mucho.»

«De cara a Saturday Night’s Main Event, la mayor oportunidad de nuestras carreras, es muy especial saber que tengo a uno de mis mejores amigos a mi lado en el momento más grande de mi vida.»

El cambio generacional en el wrestling

«Creo que mi generación está en una posición muy afortunada. Estamos viviendo un momento en el que el relevo generacional está ocurriendo.»

«Durante años, los John Cena, AJ Styles o Tanahashi seguían en su mejor momento mientras nosotros subíamos, y solo podías llegar hasta cierto punto.»

«Ahora que esos puestos se están liberando —ya sea por retiradas, lesiones o porque algunos bajan el ritmo— es una gran oportunidad para que nosotros demos el paso adelante y ocupemos esos lugares.»

«Siempre he intentado llevarme con una confianza basada en que no es un “si”, sino un “cuándo”. Nunca contemplé que no llegaría a TNA o a WWE. Siempre fue cuestión de cuándo.»

«Siento que estoy llegando en un momento muy afortunado, donde todo vuelve a ser un “cuándo”: cuándo sea la principal estrella de TNA, cuándo lo sea en WWE o incluso en otras empresas.»

Sobre aprender de las leyendas

«He tenido la enorme suerte de trabajar con muchas leyendas. Este sábado lucho con AJ Styles, voy a conocer a John Cena y a toda la gente que vendrá a ver su último combate. También tuve la oportunidad de trabajar con Tanahashi en RevPro hace poco más de un año.»

«Con TNA, las indies y WWE, siento que estoy marcando todas las casillas. Todo ese conocimiento y experiencia que me dan estas leyendas solo refuerza mi caso para ocupar ese puesto.»

Qué quiere mostrar al público en SNME

«Quiero presentarme simplemente como yo mismo. Para mí, lo más importante siempre ha sido ser único.»

«Mi esperanza es que la gente no me mire y piense: “Ah, esto ya lo hemos visto antes”. Quiero mostrar algo que nunca hayan visto.»

«Ya sea mi vestimenta, cómo me muevo, mis movimientos, cómo vendo, cómo hablo, cómo me presento… quiero que la gente note la diferencia.»