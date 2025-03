Leon Edwards llama a Belal Muhammad un ser humano molesto

Leon Edwards no había probado la derrota en casi una década cuando tuvo una de las peores noches de su vida al caer ante Belal Muhammad en julio pasado en la pelea que le costó el título de peso welter de UFC.

Después de ese resultado decepcionante, Edwards no ha hablado mucho sobre la derrota más allá de las dificultades que enfrentó al intentar competir en un horario de inicio extraño con el evento principal comenzando alrededor de las 5 am. Mirando hacia atrás ahora, Edwards ha llegado a un acuerdo con lo que salió mal esa noche, pero nunca superará por completo la derrota, especialmente en una pelea tan monumental.

“Dejé que esta derrota me afectara un poco, solo para asimilar que, en realidad, yo había perdido primero. A partir de ahí, pude recomponerme. Aunque fue una derrota, fue una pelea reñida, ¿verdad? Él ganó tres asaltos, yo gané dos en las tarjetas en mi peor noche. Así que es más fácil olvidarlo sabiendo que no fui yo mismo en mi mejor noche. Fue más fácil olvidarlo así. «Obviamente, una derrota duele y es desalentadora, pero ahora estoy en una etapa donde es lo que es. Creo que soy el mejor peso wélter de la división. Solo tengo que salir el sábado por la noche y demostrarlo, enmendar todos mis errores y empezar el sábado por la noche».

Edwards regresa a la acción este fin de semana contra Sean Brady con la oportunidad de redimirse en otro evento principal de cinco rounds con la esperanza de que una victoria lo coloque nuevamente en la contienda por el título.

Si bien ya superó la derrota ante Muhammad en julio pasado, Edwards admite que la forma en que sucedió todo siempre lo molestará porque sabe que no jugó ni cerca de su mejor nivel esa noche.

“La vi antes, cuando terminó, y la volví a ver. No la he vuelto a ver desde entonces. Siempre supe que sentía que no era yo, y al volver a verla, no era yo. Fue difícil ver cómo se desarrolló la pelea y saber que 9 de cada 10 veces le gané a Belal, pero esa vez él ganó. Es lo que es.

A diferencia de algunas de las cosas verdaderamente viles que Colby Covington dijo antes de su pelea contra Edwards en 2023, Muhammad nunca lo tomó como algo personal. Por eso Edwards mantiene la profesionalidad en lo que respecta a Muhammad, incluso si sus personalidades chocan.

«Es un ser humano muy molesto. Solo por su aspecto y su forma de hablar, es un fastidio. Eso es todo. No había nada personal. Es un tipo raro».