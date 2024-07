Leon Edwards comenta sobre el odio de Belal Muhammad hacia él

Leon Edwards está confundido por el resentimiento que Belal Muhammad siente hacia él. Edwards (22-3 MMA, 14-2 UFC) defiende su título de peso welter en una revancha contra Muhammad (23-3 MMA, 14-3 UFC) en el evento principal del sábado UFC 304 ( pago por evento de ESPN+ ) en Co-op Live.

Muhammad dijo que odia a Edwards y que esta pelea es personal para él. Edwards encuentra divertida toda la preparación y se burló del entrenador de Muhammad por comparar su golpeo con el de Canelo Álvarez.

“No lo entiendo, no sé de dónde viene. Realmente no he dicho mucho más que bromas. Para mí, todo son bromas. Para él, comienza a tomarlo muy en serio. En cuanto a lo de Canelo, ¿qué diablos? ¿Saben a qué me refiero?”.

Edwards pudo golpear a Muhammad con una patada en la cabeza al comienzo de su primera pelea en marzo de 2021, antes de pincharlo accidentalmente en el ojo a solo 18 segundos del segundo asalto. Su pelea fue declarada sin resultado y Muhammad ha estado ansioso por recuperar el control desde entonces.

Edwards duda que Muhammad permanezca con él durante demasiado tiempo y ni siquiera valora demasiado su lucha.

“Podría intentarlo, pero no tendrá mucho éxito. Creo que todos saben que su plan de juego sería salir y probar la lucha libre, pero ni siquiera su lucha es tan buena, en realidad. No es un maldito Khabib (Nurmagomedov) o algo así como un GSP (St-Pierre). Es Belal (risas). No lo sé, veamos”.