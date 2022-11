Marina Rodríguez peleará con Amanda Lemos en el evento principal del UFC Vegas 64 del sábado por la noche, aunque cree que es “una pelea que no tiene sentido”.

Lemos no estaba contenta con esos comentarios. Durante una aparición en el episodio de esta semana del podcast Trocação Franca de MMA Fighting, criticó a su oponente por expresar públicamente su descontento.

“Creo que es una gran oportunidad para mí. Si no tiene sentido para ella, no debería haber aceptado esta pelea. Rechazó una pelea anteriormente [vs. Zhang Weili ], una pelea que habría sido crucial para que ella fuera al cinturón, y la rechazó. Eso depende de ella, no tengo nada que ver con eso. La gente dice que [luchar contra mí] no tiene sentido, nadie la obligó a pelear. Soy un profesional, estoy aquí”.

Rodríguez está en una racha ganadora de cuatro peleas en peleas contra Waterson-Gomez, Yan Xiaonan , Mackenzie Dern y Amanda Ribas, y sintió que ya merecía una oportunidad por el título de peso paja en lugar de enfrentar a Lemos, quien perdió ante Jessica Andrade tres meses antes . a su victoria sobre Waterson-Gomez.

“Si estuviéramos en posiciones opuestas [en el ranking] y me sintiera lo suficientemente bien como para pelear, aceptaría [pelear contra Rodríguez]. No voy a esperar años para luchar por el cinturón. El cinturón es algo que quiero, es una meta, pero mi meta principal es brindarle a mi familia. Estoy aquí para pelear contra quien quiera pelear conmigo. Eso depende de ella y su equipo, no lo criticaré porque sé sobre mi vida y por lo que paso, pero decir que no tiene sentido no está bien porque nadie la obligó a tomar esta pelea. No la llamé, me ofrecieron esta pelea.

“No me preocupo por lo que otros dirán de mí. Lo que me importa es mi conciencia, es entre Dios y yo. No sé qué pretendía decir eso, si era algo malo o solo un comentario, pero eso no me molesta en absoluto. Simplemente me da fuerza para entrenar e ir allí y dar lo mejor de mí”.