Léi Ying Lee arrebata el Campeonato Mundial de las Knockouts TNA a Kelani Jordan

En la segunda noche de NXT Gold Rush, el Campeonato Mundial de las Knockouts TNA cambió de manos en una emocionante Triple Amenaza que tuvo un final tan sorpresivo como controvertido.

► Momentos clave

Kelani Jordan, quien llegaba como campeona tras su victoria en Victory Road, defendía el título contra dos rivales de lujo: la poderosa Jordynne Grace y la veterana Léi Ying Lee (conocida en WWE como Xia Li). La lucha fue un intercambio constante de ofensiva, con las tres luchadoras.

El momento crítico llegó cuando Jordan aplicó una devastadora Torture Rack Bomb a Grace. Parecía el preludio de una defensa exitosa, pero en un giro cinematográfico, Léi Ying Lee emergió desde las cuerdas para conectar su Thunderstruck es la cabeza de Grace.

Lee, con una frialdad absoluta, simplemente cubrió a una aturdida Kelani Jordan para lograr la cuenta de tres y coronarse como la nueva Campeona de las Knockouts.

► ¿Y ahora qué?

Con esta victoria, Léi Ying Lee se consagra en TNA, cosa que no pudo hacer en WWE. Esperemos que su futuro siga siendo brillante, porque talento tiene, y mucho.