► Las legendarias bromas de Owen Hart en WWE

Sin hablar de sus logros como luchador, de su talento en las doce cuerdas, o de su magnético carisma, Owen Hart era también una leyenda de las bromas, que se lo pregunten a otros grandes nombres como Harley Race o The Rock.

Bromas que muchas veces iban más allá y creaban todo tipo de situaciones inólitas. En esta ocasión conocemos un nuevo capítulo a través del recuerdo de JBL, que señala su broma favorita de Owen y una vez que casi salen desnudos en TV.

“Dios mío, a Davey le encantaba, se moría de risa. Bret (Hart) sí se enojaba con Owen por estar tonteando, pero era tan gracioso. Owen le decía: ‘Perdón, Bret, no fue mi intención.’ Pero todos sabíamos que lo iba a volver a hacer. A Owen no le importaba si era un show en Poughkeepsie o si era WrestleMania. Si quería hacer tonterías, las hacía. Owen era increíble.

“Una vez, Owen hizo algo… Dios mío, esto casi me pasa en vivo por televisión. Estábamos en Canadá, y la Hart Foundation andaba buscando a Shawn Michaels. Iban entrando a todos los vestidores. ¡Y no nos avisaron que iban a entrar al nuestro! Yo estaba en la ducha con Barry Windham, completamente desnudos, como uno está en la ducha. Y entran a nuestro vestidor. Davey Boy se asoma, y cuando lo veo, me doy vuelta y le muestro el trasero, completamente desnudo. Owen se muere de risa y dice: ‘¡Eh, chicos, Shawn está ahí adentro!’ Yo no tenía ni idea de que estábamos EN VIVO por televisión. Mi trasero casi sale en TV en vivo. La cámara venía directo a grabarnos a mí y a Windham, desnudos en la ducha, porque Owen había dicho ‘¡Están ahí!’ Y en el último segundo, Davey Boy agarra la cámara y la desvía. Dios mío, casi nos da un infarto. ¡Casi salimos desnudos en televisión en vivo!”