¿Está en peligro el legado invicto de los Rhodes en WarGames?

Este sábado, el menor de la dinastía Rhodes, Cody, por fin pondrá un pie dentro de la lucha que su papá creó en un estacionamiento tras ver la película Mad Max Beyond Thunderdome, los WarGames. Recordemos que hace tres años, él junto con The Elite (Kenny Omega, «Hangman» Page y The Young Bucks) iban a disputar esta estipulación en AEW bajo el nombre de Blood and Guts, pero la pandemia no lo permitió.

De por sí, el debut de Cody Rhodes en los WarGames ya era especial (inclusive antes del anuncio del regreso de Randy Orton), La Pesadilla Americana buscará mantener un hito importante para su familia.

En los 36 años de historia de os WarGames, la dinastía Rhodes posee un récord invicto de 16 luchas de este tipo entre su papá y hermano: Dusty y Dustin Rhodes (más conocido como Goldust) en tres diferentes empresas.

► Los WarGames de Dusty Rhodes

El patriarca de los Rhodes participó en once WarGames, ganando todos. Los mas recordados son el primero, que tuvo lugar en The Great American Bash de 1987. Allí, Rhodes, Nikita Koloff y The Road Warrios (Hawk, Animal y Paul Ellering) vencieron a The Four Horsemen (Ric Flair, Arn Anderson, Lex Luger, Tully Blanchard y The War Machine.

Su última lucha dentro de los WarGames para El Sueño Americano tuvo lugar en el evento Fall Brawl de 1994 en WCW, cuando hizo equipo con su hijo Dustin y The Nasty Boys (Brian Knobs y Jerry Sags) para derrotar a Terry Funk, Arn Anderson, Bunkhouse Buck y Robert Parker.

► Los WarGames de Dustin Rhodes

El mayor de los Rhodes participó en tres luchas de esta estipulación con un saldo igual de favorable al salir victorioso en sus participaciones, siendo las tres participaciones en World Championship Wrestling.

Su primera lucha fue en WrestleWar en 1992 cuando hizo equipo con Sting, Nikita Koloff, Ricky Steamboat y Barry Windham para derrotar a The Dangerous Alliance (Arn Anderson, Bobby Eaton, Steve Austin, Larry Zbyszko y Rick Rude).

Al año siguiente, volvería a participar con Sting en los WarGames, pero ahora con Davey Boy Smith y The Shockmaster (el mejor debut en la historia de WCW) para vencer a Sid Vicious, Vader y Harlem Heat (Booker T y Stevie Ray). El Natural estuvo presente en el ultimo WarGames de su papá en 1994.

La última WarGames de Dustin fue en la empresa independiente United Wrestling Federation en el año 2007 cuando hizo equipo con Sgt. Slaughter, The Steiners Brothers, Kirby y T.J. Mack para derrotar a John «Bradshaw» Layfield, Steve Corino, C.W. Anderson, Elix Skipper y LAX (Homicide y Hernandez).

¿Podrá Cody seguir con la racha invicta de su familia en los WarGames?