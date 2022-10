WWE tomó la decisión de convertir a Zelina Vega en la mánager de Legado del Fantasma porque querían que la luchadora de la facción trabajara en el encordado con B-FAB durante su rivalidad con Hit Row y pensaron que la ex Queen of the Ring desempeñaría un mejor papel en ese sentido que Elektra López, quien había estado representando a Santos Escobar, Cruz del Toro y Joaquin Wilde en NXT. Todavía es pronto para analizar si la que fuera Campeona de Parejas está funcionando o no.

"Be safe." Legado del Fantasma has arrived to #SmackDown and put the whole locker room on notice! pic.twitter.com/HnxiQZpZcI — WWE (@WWE) October 8, 2022

► ¿Legado del Fantasma no necesita a Zelina Vega?

No obstante, quizá no para hablar de si la agrupación necesita a «La Muñeca», un tema que Konnan pone sobre la mesa en Keeping it 100. El punto de vista que plantea es que Legado del Fantasma no requiere de Zelina Vega porque Santos Escobar puede hablar inglés.

«(Escobar) habla un inglés perfecto, no perfecto, pero habla muy bien el inglés. No creo que necesiten a Zelina«.

Por otro lado, también cree que es una buena actualización para el equipo:

«Pero definitivamente es una mejora con respecto a la chica que tenían antes, fuera quien fuera. Zelina es un buen ejemplo, porque nunca me gustó mucho su lucha libre. No era lo suficientemente física, es muy pequeña. Pero ella es muy buena con el micrófono y tiene un gran aspecto, y no tiene miedo de usar ropa realmente genial y verse como una estrella«.

Necesitar, realmente Legado del Fantasma no necesita a Zelina Vega. No obstante, tampoco les viene nada mal contar no solo con una luchadora que puede entrar al encordado y utilizar el micrófono sino que además es la más reconocida para los fanáticos del elenco principal. A veces no caemos en la cuenta de que NXT no es lo mismo que Raw y SmackDown. Ni mucho menos no todos los fans de las marcas roja y azul ven la amarilla. Así que ella es para muchos el rostro más atractivo ahora mismo de la facción.

¿Estáis de acuerdo con Konnan sobre Zelina Vega y Legado del Fantasma?