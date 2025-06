Le piden unirse a Mr. Iguana y Dustin Rhodes lo descarta

Ahora que el luchador de AAA Mr. Iguana está causando sensación en la WWE muchos fans esperan e imaginan qué le deparará el futuro en la empresa. Ya hemos hablado de su presencia en NXT, de las ovaciones que recibió en Triplemania Regia 2025 o de que estará en el próximo Supershow en México (con Pagano y Psycho Clown).

► Goldust está retirado

Pero no todas las posibilidades lo son realmente. Por ejemplo, un usuario quiere verlo unirse a Stardust (Cody Rhodes) y Goldust (Dustin Rhodes). Y ya no es que el «American Nightmare» seguramente nunca recuperará aquel personaje sino que «The Natural» tampoco tiene la intención de hacerlo con el suyo, como él mismo le responde:

«Goldust está retirado. Lo siento. Soy feliz donde estoy».

Goldust is retired. Sorry. Happy where I am at 💯 https://t.co/ThPkrYN96F — Dustin Rhodes (@dustinrhodes) June 16, 2025

Goldust no tiene un combate desde 2018. Más allá de shows no televisados, la última vez que se le vio fue durante el Greatest Royal Rumble. En cambio, Dustin Rhodes reina como Campeón Mundial de Parejas y como Campeón Mundial de Tercias de Ring of Honor mientras también hace de las suyas en All Elite Wrestling.