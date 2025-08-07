¿Le ofrecieron un nuevo contrato a Karrion Kross?

En SummerSlam 2025, Karrion Kross perdió su combate contra Sami Zayn, y muchos daban cuenta de que ese sería su último en WWE, teniendo en cuenta de que su contrato estaba por expirar. Tras lo sucedido en la segunda noche del evento, el ex Campeón NXT se enojó con su jefe, el Director Creativo de Contenido WWE, Triple H, por su sarcástica respuesta en el post show cuando el público coreaba «Queremos a Kross», y el pasado lunes, ni él ni su esposa Scarlett estuvieron en WWE RAW.

► Nuevos detalles surgen respecto a la situación de Karrion Kross

La historia sobre el futuro de Karrion Kross y Scarlett en la WWE se ha vuelto más confusa, porque este miércoles Paul Heyman salió a elogiarlo públicamente durante una entrevista, mientras que Dave Meltzer sostiene que la situación podría tratarse de una historia que están cocinando, y que incluso el ex Campeón NXT ya tendría una oferta sobre la mesa.

Como agregaado, Fightful Select informó recientemente que, si bien los contratos actuales de Karrion Kross y Scarlett vencen el 10 de agosto, la situación podría haber cambiado en los últimos días. Hasta el lunes, la pareja no había recibido nuevas ofertas de contrato y no estuvieron en RAW, pero la situación parece haber cambiado desde entonces, y tanto personas dentro de la WWE como aquellos allegados a la pareja han guardado silencio.

«Normalmente, cuando las cosas se calman tanto, algo está pasando«.

El informe también señaló que no tendría mucho sentido que Kross y Scarlett anunciaran públicamente si firmaron su renovación, ya que consideran la ventaja de dejar correr el tiempo podría serles útil. También se añadió que, aunque no hay nada confirmado, creen que a ambos se les han ofrecido nuevos contratos o que los recibirán pronto, confirmando la versión de Dave Meltzer.

Ahora, si el objetivo de la WWE es mantener a los fans en el debate, parece estar funcionando, dado que ya funcionó la estrategia con R-Truth, con la salvedad de que a él si le dejaron expirar el contrato por unos días, hasta que hiciera su regreso en Money in the Bank. Habrá que estar atentos a cualquier desarrollo que surga de este tema.