Hace un año, Kylie Rae se unió al programa WWE ID, siendo la luchadora más experimentada en ser parte de este nuevo intento del gigante estadounidense por controlar la escena «indie». Y así, se coronó primera Campeona WWE ID el pasado agosto, en una ostentación que sin embargo resultó breve, pues en septiembre Rae dejó vacante la presea tras anunciar su embarazo y apenas un par de semanas después fue despedida.

Casi dos meses han transcurrido hasta conocer sucesora de Rae. Este pasado lunes, durante el más reciente episodio de Wrestling Open, la particular marca de Beyond Wrestling, Laynie Luck se alzó nueva Campeona WWE ID, tras disputar dos combates dentro del mismo show.

En el primero, para optar por la correa, Luck salió vencedora de un baile a seis bandas ante Nixi XS, Angelica Risk, Jordan Blade, Kaitlyn Marie y Lili Ruiz, donde puso de espaldas planas a XS. Y en el segundo, estelar del capítulo, también contra cinco gladiadoras, Notorious Mimi, Airica Demia, Brittnie Brooks, Tiara James y Shannon LeVangie, pero aquí bajo formato eliminatorio. Luck sacó de la contienda a Demia y seguidamente hizo lo propio con Mimi para convertirse en monarca y ganarse así un contrato que la une a WWE ID.

Todas sus oponentes subieron al ring, la abrazaron y corearon «You deserve it», antes de que Marcus Mathers y Aaron Rourke, quienes igualmente compitieron en la velada, le entregaran el contrato de WWE ID. Una emocionada Luck, micro en mano, agradeció a Kylie Rae y expuso lo largo que había sido su viaje luchístico.

Luck, al igual que entonces Rae, era la más curtida de las candidatas. También actualmente campeona de Glory Pro Wrestling, esta estadounidense comenzó su andadura luchística una década atrás y ha competido en escenarios de primer nivel como TNA, ROH o AEW; en especial bajo los focos de las dos últimas, aunque principalmente ejerciendo de talento de realce.

► Resultados Wrestling Open RI #33

He aquí todo lo acaecido en el evento donde Laynie Luck conquistó el Campeonato WWE ID, que tuvo lugar desde el Rhodes On The Pawtuxet de Cranston (Rhode Island, EEUU).

[PRE-SHOW]

DJ Powers derrotó a Jake Gray

[SHOW PRINCIPAL]

OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO FEMENIL WWE ID, LUCHA A SEIS BANDAS: Laynie Luck derrotó a Nixi XS, Angelica Risk, Jordan Blade, Kaitlyn Marie y Lili Ruiz

Star Struck (Anthony Greene y Channing Thomas) vs. The Shooter Boys (Aaron Ortiz y Anthony Vecchio) acabó en empate al agotarse los 10 minutos reglamentarios

Ichiban derrotó a Devious Cass

The Fancy Bears (Bear Bronson y Ryan Clancy) derrotaron a Marcus Mathers y Aaron Rourke

CAMPEONATO FEMENIL WWE ID (VACANTE), LUCHA ELIMINATORIA A SEIS BANDAS: Laynie Luck derrotó a Notorious Mimi, Airica Demia, Brittnie Brooks, Tiara James y Shannon LeVangie para ganar el título

Congratulations to the new WWE ID Women’s Champion @LaynieLuck!



Laynie Luck has been ID’d!



Excellent showing by many of the women at @WrestlingOpenRI tonight! The future looks bright! pic.twitter.com/UmnqgZPY2j — WWE ID (@WWEID) November 18, 2025