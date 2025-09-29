Laurinaitis y accionistas de WWE, contra McMahon

Volvemos a hablar de Vince McMahon y John Laurinaitis meses después de saber que Laurinaitis iba a colaborar en contra de McMahon, lo que enfureció a este. Como novedad, Laurinaitis declaró en la demanda de accionistas contra McMahon, mientras sus asistentes y exejecutivos de WWE también fueron citados.

Nuestro compañero Brandon Thurston de Wrestlenomics nos informa de ello. Los accionistas de WWE dicen que Vince McMahon puso sus intereses personales por encima de los de la compañía y los inversionistas, y que la venta/fusión de WWE no fue justa ni transparente.

«John Laurinaitis depuesto, asistentes de Vince McMahon citados en demanda de accionistas.

Más citaciones han sido presentadas en la Corte de Cancillería de Delaware dentro de la demanda de accionistas contra Vince McMahon, los actuales altos ejecutivos de WWE Nick Khan y Paul Levesque, y los exdirectivos y exmiembros del consejo George Barrios y Michelle Wilson.

El exejecutivo de WWE John Laurinaitis, que no es acusado en este caso, fue programado para declarar y presumiblemente lo hizo el pasado viernes 26 de septiembre a través de Zoom desde la oficina de su abogado en Florida.

Los asistentes personales de McMahon durante su tiempo en WWE, los hermanos Paul Mangieri y Michael (Mickey) Mangieri, también han sido citados para entregar documentos.

Liberty Media (propietaria de la Fórmula 1, entre otros activos) y la firma de capital privado KKR también están programadas para declarar. Representantes de Liberty Media “más conocedores” de los temas que los demandantes buscan aclarar serán interrogados bajo juramento el 30 de septiembre. Ted Oberwager, socio de KKR, será depuesto el 30 de octubre. Aunque no se ha confirmado abiertamente, Liberty Media y KKR habrían sido posibles postores interesados en WWE.

Como informamos antes, cada uno de los acusados, junto con otros ejecutivos y exmiembros del consejo de WWE, están programados para declarar antes de que finalice noviembre.

Los abogados de los accionistas planean interrogar a cada testigo para construir un registro que respalde sus alegatos de que el proceso de fusión no se realizó de buena fe. Es común que también los abogados defensores interroguen para obtener testimonio favorable a su posición. McMahon está representado por abogados distintos a los de los otros acusados.

Ya pasaron las fechas de declaración de Andrew Schleimer (director financiero de TKO) y de los exmiembros independientes del consejo de WWE en el momento de la fusión: Steve Koonin, Steve Pamon, Man Jit Singh y Jeffrey Speed.

Las transcripciones y documentos de las declaraciones no son automáticamente públicos; en muchos casos permanecen confidenciales durante la fase de descubrimiento. Sin embargo, fragmentos podrían hacerse públicos si se presentan como pruebas en mociones o en juicio (si el caso llega a esa instancia).

La demanda alega que McMahon ya había decidido fusionar WWE con UFC de Endeavor en 2023, en lugar de llevar a cabo un proceso real de fusiones y adquisiciones que maximizara el valor para los accionistas. Según los demandantes, McMahon creía que solo una transacción con Endeavor le permitiría permanecer en la compañía, gracias a su amistad con Ari Emanuel. Tras el escándalo de conducta sexual indebida de McMahon en 2022, se sostiene que ningún otro comprador habría aceptado mantenerlo en el cargo. Los demás miembros del consejo, hoy acusados, habrían incumplido sus deberes fiduciarios al aceptar este plan.

Laurinaitis fue acusado de conducta sexual indebida junto a McMahon por la exempleada de WWE Janel Grant, como parte de su demanda federal contra McMahon y WWE. A principios de este año, Laurinaitis volvió a volverse contra McMahon y fue retirado como acusado en el caso de Grant a cambio de cooperar y entregar pruebas.

En las últimas semanas, varios abogados de prestigiosos bufetes han sido añadidos a la defensa. McMahon es representado por Kirkland & Ellis. Los otros exmiembros del consejo, incluidos Khan y Levesque, están representados por Latham & Watkins.

Este caso ha recibido relativamente poca cobertura porque se desarrolla en la Corte de Cancillería de Delaware, un tribunal con menos acceso electrónico que los casos federales contra McMahon y WWE, los cuales han atraído mayor atención. Este proceso ya está en fase avanzada de descubrimiento, mientras que la demanda de Grant (en Connecticut) y la demanda de los ring boys (en Maryland) aún se encuentran en fases preliminares«.