Bobby Lashley no estuvo en WrestleMania 39. Iba, o eso se decía previamente, a trabajar con Bray Wyatt en el magno evento de WWE este año, pero los problemas de salud del endemoniado lo impidieron.

Meses después, se encuentra intentando impulsar a The Street Profits, no dentro de la división de parejas sino como estrellas de la compañía.

En su reciente visita a WWE’s After The Bell, The Allmighty da un repaso a todo esto.

► No luchar en WrestleMania 39

«Nuestro negocio es muy complicado a veces y genera mucho estrés mental. Quieres saber dónde estás, y si hablamos de la última especie de descanso que tomé, la situación relacionada con WrestleMania realmente me afectó bastante. Trabajé mucho durante todo el año, me coloqué en un cierto nivel en la empresa y he mantenido ese nivel, y he trabajado duro, entreno fuerte todo el tiempo, todo el mundo sabe que así soy yo. Cuando llegó ese gran evento, no tenía un lugar en WrestleMania.

«Traté de calmarme, pero cuando mis hijos estaban listos para verme en Los Ángeles. Todo el tiempo solo pensaba: llámame, entrenador, llámame, estoy listo. Luego mis hijos, después del primer día llamaron [y preguntaron], ‘Oye papá, ¿vas a estar en el evento? Si vas a estar, volaremos allá, queremos verte’ porque han estado en todo tipo de eventos como ese. Eso fue un poco impactante, tomar un segundo plano en un momento así.»

► Tomar lo que quiere

«Al volver, miré mi carrera y algunas de las cosas que hice en mi carrera, ¿cuáles fueron los momentos en que fui más exitoso? Esos momentos fueron cuando realmente no me importaba tanto. Mucha gente me conoce en el negocio de la lucha libre, Bobby es un buen chico, Bobby es un buen tipo, siempre me comporto de esa manera.

«Pero en este negocio, ves a mucha gente que simplemente pasa por encima, recibe sus tratamientos y obtiene sus tratos especiales y todo eso. Si no eres uno de esos chicos que recibe ese tipo de trato, tienes que empezar a tomar lo que quieres. Así que eso fue personal para mí.»

► Impulsar a otros

«Pero luego, al mirar el panorama de algunos chicos en el negocio, estoy viendo quiénes son esos chicos que encajan en el mismo ideal en el que yo estaba. Los primeros que vinieron a la mente fueron The Street Profits. Son chicos extremadamente talentosos y pueden vencer a cualquiera en el negocio. Pero están sentados comiendo en el catering, no están siendo destacados, no tienen títulos, no están en la imagen del título. Es como, Dios mío. Es lo mismo que hicimos antes cuando tenía The Hurt Business, había muchos chicos con un enorme potencial que no estaban recibiendo lo que merecían.

«Así que ese ha sido mi propósito en este negocio desde siempre, soy ese chico al que si me necesitas para algo, puedo estar allí para ti. Si necesitas que represente a la empresa, puedo representar a la empresa como luchador profesional, puedo representar a la empresa como hombre de negocios, puedo representar a la empresa de cualquier manera que necesites que se represente a un alto nivel. Pero el foco es lo importante en este negocio.»