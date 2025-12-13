Lash Legend sorprende al derrotar a Alexa Bliss en SmackDown

En una lucha no anunciada que rápidamente captó la atención del público, Lash Legend logró una de las victorias más importantes de su carrera al derrotar a la experimentada Alexa Bliss, en una lucha donde las interferencias jugaron un papel decisivo.

► Momentos clave

La acción comenzó con Legend intentando impresionar desde el primer segundo, pero Bliss demostró su experiencia esquivándola. Aunque Legend logró deshacerse de ella con una yegüa voladora, un error al intentar un ataque en la esquina le dio ventaja a Bliss.

La ex campeona aprovechó para conectar la Mística fuera del ring, castigando duramente a Legend. Sin embargo, cuando intentó rematar con una bala de cañón contra el poste del ring, Legend logró esquivar y contraatacar, arrojando a Bliss contra la barricada.

De pronto, llegó Nia Jax, quien aprovechó que el réferi estaba distraído para hacerle una zancadilla a Bliss. El caos se desató cuando Charlotte Flair salió a defender a su aliada, propinando un superkick a Jax, pero recibiendo a cambio una potente patada de Lash Legend.

Con Bliss aún sacudida, Legend demostró su instante asesino. Al rechazar un intento de DDT de Alexa, la poderosa luchadora la levantó y conectó su movimiento final: el Lash Extension, un golpe devastador que le dio la victoria por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Lash Legend suma una victoria resonante sobre una figura consolidada. Aunque la derrota de Bliss llega en medio de una guerra más grande, la cual está lejos de terminar.