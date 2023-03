Las ventajas de AEW y WWE, a ojos de Dax Harwood

Cualquiera diría que todo está tranquilo con FTR en AEW después de su retorno en Revolution 2023. Pero recordemos que en abril va a suceder algo clave para ellos acerca de lo cual no tenemos ninguna novedad, de momento. Y es interesante señalar que en un reciente episodio de su podcast, FTR with Matt Koon, Dax Harwood estuvo valorando lo bueno y lo malo de su compañía actual y WWE.

.@coltengunn: We are the BEST TAG TEAM IN THE WORLD!#FTR: Hold our tequila.

Welcome back to #AEW, @DaxFTR & @CashWheelerFTR!

— All Elite Wrestling (@AEW) March 6, 2023