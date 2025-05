Las Vegas podría convertirse en sede habitual de WrestleMania

¿Recuerdan el anuncio de The Rock el pasado febrero proclamando que New Orleans albergaría WrestleMania 42? No se preocupen, porque seguro el público presente aquella noche en el Smoothie King Center lo recuerda.

WWE llegó a emitir un comunicado con el que hizo oficial la celebración de su próximo magno evento sobre el Caesars Superdome de «The Big Easy» los días 11 y 12 de abril de 2026, pero ayer, Greater New Orleans Sports Foundation, vía Wrestlenomics, expuso que tal plan quedaba cancelado y que la urbe de Louisiana acogería otra edición futura de WrestleMania, sin mayores detalles.

Mientras, PWInsider reveló que, a cambio, WWE pretendía volver al Allegiant Stadium de Las Vegas el año que viene para «The Showcase of the Inmortals», los días 18 y 19 de abril.

► Las Vegas, «TKO City»

A falta de algún anuncio oficial por parte de WWE, hoy Dave Meltzer en el Wrestling Observer Newsletter ofrece una interesante novedad sobre este cambio de sede.

«La decisión se tomó, en parte, porque ganaron tanto dinero con la WrestleMania de este año en Las Vegas que vieron que no podrían ganar tal cantidad de dinero en New Orleans. El otro motivo es que a la compañía le encantó hacer WrestleMania en Las Vegas, porque los principales ejecutivos de TKO viven allí y Nick Khan creció allí. «Ahora mismo el plan es hacer WrestleMania de manera regular en la ciudad, no necesariamente cada año, pero sí frecuentemente. La idea es que la ciudad quiere tener un gran evento deportivo cada año y buscan la Super Bowl, la Final Four [NCAA], el campeonato nacional de fútbol americano universitario y WrestleMania, así que buscarían tener Mania cada año por no tener uno de los otros tres eventos».