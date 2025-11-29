Las Tóxicas superan a Lola Vice y Faby Apache tras polémica intervención

En un choque de estilos explosivo, Lola Vice y Faby Apache enfrentaron a Lady Flammer y La Hiedra, las Tóxicas que llegaron dispuestas a imponer su experiencia en duelos de poder y rapidez. Desde el arranque, la lucha mostró intensidad, con la mexicana La Hiedra tratando de frenar el ritmo explosivo de Vice.

Los primeros intercambios dejaron claro que el combate sería dinámico: Lola atacó con velocidad y controló a sus rivales, mientras Faby aprovechó cada relevo para presionar con técnicas de rendición y golpes contundentes. Sin embargo, Las Tóxicas supieron responder en los momentos clave para equilibrar el encuentro.

La lucha tomó fuerza cuando Flammer y La Hiedra comenzaron a trabajar en conjunto, frenando a Lola tras una distracción y castigándola en la esquina. Pese a ello, Vice recuperó terreno con un doble Lariat y dio paso a Faby, quien entró repartiendo backbreakers. El duelo final quedó entre la veterana y Flammer, con Apache conectando una llave de rendición que parecía definitiva.

► Momentos clave

Fue entonces cuando la aparición de Lady Maravilla cambió el rumbo. La distracción al árbitro permitió que Flammer aprovechara el momento para llevar a Faby al toque de espaldas y asegurar la victoria para su equipo.

► ¿Qué pasará ahora?

La victoria polémica de Las Tóxicas abre la puerta para que Lola Vice y Faby Apache exijan una revancha directa sin interferencias.

LA LUCHA SIGUE...
