Eric Bischoff comparte sus pensamientos sobre la posible venta de la WWE y su paso a ser una compañía privada en un reciente episodio de su podcast, 83 Weeks.

► Una WWE privada

“La investigación preliminar que he hecho sobre este proceso, estoy aún más convencido ahora que mi instinto me dijo hace una semana, creo que pasará a ser privada. Puedo verlo [a Vince McMahon] formando equipo con Endeavor como inversor privado minoritario, ya sabes, porque hay algunos paralelismos. Hay algunos paralelismos únicos, y me estoy desviando aquí por un segundo. Paralelismos muy singulares en el modelo de negocio de UFC y el modelo de negocio de WWE. Son dos cosas diferentes. Las manzanas de uno: es un verdadero deporte. La otra son las naranjas: es entretenimiento con guión. Sin embargo, es pay-per-view, son derechos de televisión, son licencias, es merchandising, es negociación con lugares.

“Hay muchas similitudes entre el UFC y la WWE. Donde pude ver, odio usar la palabra sinergia porque se usa en exceso y se abusa de ella, pero pude ver ese juego debido a esas sinergias. Tiene sentido en el papel. Estoy de acuerdo en que mientras Vince estaba en la isla haciendo lo que sea que estaba haciendo, no creo que estuviera sentado trabajando en su bronceado. Creo que tenía un plan probablemente veinte minutos después de que salió del edificio y presentó su renuncia oficial. Creo que tiene un plan. Creo que va a privatizar la empresa. No le va a costar tanto como la gente piensa. Les va a costar menos de cuatro mil millones de dólares. Por cierto, los accionistas todavía van a hacer una fortuna”.

¿Qué os parecen las palabras de Eric Bischoff?