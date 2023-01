Las represalias de Nurmagomedov contra Ricky Simón

Umar Nurmagomedov tuvo unas duras palabras para uno de los mejores pesos gallo de la UFC tras su última victoria en UFC Vegas 67.

El número 10 del ranking, Ricky Simón, estaba un puesto por delante de Nurmagomedov de cara a UFC Vegas 67, pero el joven de 26 años descartó cualquier conversación de emparejarse con el estadounidense cuando se le preguntó sobre su interés en esa pelea.

“No, no quiero pelear con él. Tengo otro nombre. Será en marzo, espero. El 4 de marzo. Y no quiero pelear con él, porque cuando le pido que pelee conmigo, me dice ‘Oh, ¿quién eres? Le mostraré quién soy“.

La carrera de Simón en UFC comenzó con tres victorias consecutivas antes de perder peleas consecutivas en 2019, pero desde entonces ha acumulado cinco victorias consecutivas. El peleador de 30 años peleó más recientemente en julio pasado cuando anotó una sumisión en la segunda ronda sobre el previamente invicto Jack Shore.

La actuación de Nurmagomedov contra Barcelos fue aún más impresionante por el hecho de que el brasileño nunca antes había sido noqueado durante una carrera que comenzó en 2012. El número 11 del peso gallo no estaba dispuesto a revelar el nombre que tenía en mente para la pelea propuesta en marzo, pero fue inflexible acerca de su disposición a luchar contra cualquiera que no se llame Ricky Simón.

“Cualquiera. Cualquiera, me da igual. Pero no este tipo. No quiero darle ninguna oportunidad”.