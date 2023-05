“WWE está trabajando con la firma de contabilidad EY para asegurar los resultados de los combates con guión con la esperanza de convencer a los reguladores de que no hay posibilidad de que los resultados se filtren al público […]. Los ejecutivos de WWE han citado las apuestas de los Oscar como una plantilla para convencer a los reguladores de que apostar en combates con guión es seguro […] Las compañías de apuestas tendrían que decidir si están dispuestas a formar parte de los combates de la WWE, incluso si está legalizado. Esas conversaciones aún no se han producido en las casas de apuestas […]“. Esta información la publicamos en Súper Luchas a comienzos de marzo.

> WWE busca legalizar las apuestas

Hemos sabido posteriormente, como recogen nuestros compañeros de eWrestlingNews, que las comisiones estatales de juego no han sido receptivas a la idea de legalizar las apuestas en los combates de la WWE, y que una de las comisiones “prácticamente” rechazó la idea por completo. Además, según informan nuestros también compañeros de Fightful, tras bastidores consideran que es poco probable que la empresa de lucha libre profesional vea cumplido su deseo.

“Los miembros del elenco de la WWE han declarado que no han sido informados sobre la posibilidad de que la compañía se involucre en los juegos de azar de esa manera, y muchos se sorprendieron por algunos de los detalles que se informaron, incluidas las preocupaciones sobre los resultados de los combates que no se divulgarán hasta unas pocas horas antes de que el combate se lleve a cabo”.

El informe recoge además las declaraciones de un luchador:

“Por lo general, no sabemos los resultados de los combates hasta entonces. Ha habido combates por el título mundial en los que la gente no sabía hasta poco antes de que se hicieran, por lo que no necesariamente será tan diferente. La preocupación es dónde y qué podemos proponer, cómo eso afecta a todo lo demás y la capacidad de cambiar las cosas con las que el talento no está de acuerdo. Habrá que averiguar mucho hacia dónde va la situación y cómo podrían afectar estos cambios, y creo que esto probablemente sea más problemático de lo que vale”.

¿Qué te parece que WWE intente legalizar las apuestas?