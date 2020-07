La segunda noche del último especial de NXT queda en el pasado. Es el momento de conocer las reacciones a The Great American Bash. Porque ningún miembro del Universo WWE ha querido dejar pasar la oportunidad de dar su opinión acerca de lo que ocurrió unas horas atrás en el Centro de Rendimiento de WWE en Orlando en un show que quedará para siempre en la historia después de que se coronara al primer Campeón NXT y Campeón de Norteamérica: Keith Lee.

Pero el enorme triunfo del doblemente monarca no ha sido el único momento interesante de la velada. Cabe destacarse la victoria de Candice LeRae en una pelea callejera, un nuevo triunfo de Johnny Gargano, el primero del Legado del Fantasma en la marca amarilla, o la dominante presentación de Mercedes Martínez.

► Reacciones a The Great American Bash

Congratulations, @RealKeithLee. A stand up guy with an inspiring story. #WWENXT is now N-X-Lee. — Jake Atlas (@iamjakeatlas) July 9, 2020

"Felicidades, Keith Lee. Un gran tipo con una historia inspiradora. NXT es ahora N-X-Lee".

Still MY champ! But for reals, nobody will ever top these last 403 days in the modern era as NXT Champion. Not even Keith Lee. #Undisputed https://t.co/chJ8Mm40yU — Kyle O'Reilly (@KORcombat) July 9, 2020

"¡Sigues siendo MI campeón! Nadie va a superar tus 403 días como Campeón NXT. Ni siquiera Keith Lee".

taking heads off....1 latina boot at a time...😂😂

Sorry.....not sorry. https://t.co/LWxEJhDBxg — Mercedes Martinez (@RealMMartinez) July 9, 2020

"Arrancando cabezas... Una bota latina cada vez... Lo siento... No lo siento".

So proud of my friend. pic.twitter.com/Z4oyuNozkL — Dominik Dijakovic (@DijakovicWWE) July 9, 2020

"Estoy tan orgulloso de ti, amigo".

I could not be happier or prouder to have @RealKeithLee on top of the #WWENXT mountain. He has a lot of well-deserved support out there from peers, legends, and fans. Love him or hate him, @AdamColePro is forever a champion in my mind because of how he carries himself. — Matt Camp (@TheMattCamp) July 9, 2020

"No podría estar más feliz y orgulloso por tener a Keith Lee en la cima de la montaña de NXT. Se ha ganado el apoyo de todos. Pueden amarlo u odiarlo, Adam Cole siempre será un campeón en mi mente por la manear en que trabaja".

This aint even his final form!

Congrats @RealKeithLee https://t.co/5aBkobivmB — Isaiah Swerve Scott (@swerveconfident) July 9, 2020

"¡Y esta ni siquiera es su forma final! Feliciedades, Keith Lee".

"Soy Kayla Baskin... En su gloria. Felicidades, Keith Lee".

"¡Felicidades, Keith Lee!".

"¡¡¡Felicidades, Keith Lee, por ganar el Campeonato NXT!!! Con Adam Cole tiraste la casa abajo. ¡Gran trabajo de D.A. Brewer manteniendo el orden en el ring!".

"Felicidades, Keith Lee. ¡Qué momento!".

Through battle and competition @RealKeithLee has more than earned my respect. Congratulations champ. I'll be seeing you. #WWENXT https://t.co/9btBiciCeW — Damian Priest 🏹 (@ArcherOfInfamy) July 9, 2020

"A través de la batalla y la competición, Keith Lee se ha ganado con creces mi respeto. Felicidades, campeón. Ya nos veremos".

I am hounored to work for @WWENXT . Thank you very much indeed to all who watched tonight’s show and to all the incredibly hard working competitors. — William Regal (@RealKingRegal) July 9, 2020