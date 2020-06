Como en cada ocasión después de un PPV de WWE, es momento de conocer las reacciones a Backlash 2020. Pero no tanto de las Superestrellas involucradas o de sus compañeros de vestidor que no tuvieron la suerte de formar parte del evento, ni tampoco de los fanáticos que estuvieron disfrutando de la velada en sus casas. En este caso las opiniones provienen de varios ex luchadores de esta empresa.

► Las reacciones a Backlash 2020 de varios ex WWE

The Street Profits contra The Viking Raiders por el Campeonato de Parejas Raw finalmente no ocurrió como se esperaba. Los dos equipos tuvieron simplemente un segmento bastante extraño, aunque acorde a la rivalidad que han tenido hasta ahora. Durante el mismo apareció una especie de monstruo marino que asustó a los cuatro luchadores, que no dudaron en salir corriendo. Ante esto, Rusev dijo en Twitter:

The sea monster from southpaw wrestling finally made its main roster debut! — Miro (@ToBeMiro) June 15, 2020

"¡El monstruo marino de Southpaw Regional Wrestling fonalmente hizo su debut en el elenco principal!".

Hablando de apariciones, también estuvo No Way José, pues su cara se vio en uno de los camiones del imperio Mcmahon.

"¡ESTOY DE REGRESO!".

También quiso dar su opinión Dax Harwood, a quien todos conocerán mucho mejor como Scott Dawson. El ahora luchador de AEW sabe perfectamente por lo que están pasando sus ex compañeros, lo cual es una de las razones de que quisieran abandonar WWE.

"Sí, chicos. Lo sabemos. Y sí, chicos. Estamos contentos".

Pero no todas las opiniones de ex Superestrellas van por este camino.

Edge/Orton..... Wow. 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 — SHAWN SPEARS ™️ (@Perfec10n) June 15, 2020

If this puts your kid to sleep, your kid is dumb. — CASH (@CashWheelerFTR) June 15, 2020