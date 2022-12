Habiendo visto lo que hemos visto hasta ahora de Logan Paul en WWE, ¿cómo podríamos no ser fans de él? Bueno, Freddie Prinze Jr. no lo es. Y en una reciente entrevista en Insight with Chris Van Vliet el que fuera guionista de la compañía luchística da a conocer las razones.

► Freddie Prinze Jr. no es fan de Logan Paul

“Mira, entiendo por qué lo están haciendo, no era un gran admirador de eso. Diré esto. Hizo lo suyo como si el tipo supiera luchar. Ha hecho, creo, tres combataes hasta ahora, y finalmente vi el combate de Crown Jewel, estaba muy orgulloso del hecho de que no lo vi porque odio Crown Jewel. Es simplemente el más tonto. Um, entonces sí, es algo complicado. Entiendo por qué lo hicieron. Entiendo por qué trajeron al Sr. T a WrestleMania. Pero no soy fanático de eso. Prefiero que sean los luchadores los que luchan.

«No me gustó que se grabara a sí mismo haciendo un Frog Splash. ¿Qué tan serio eres, esta es la mentalidad de la vieja escuela, qué tan serio eres acerca de ganar el Campeonato WWE si vas a sostener un teléfono y grabarte haciendo un Frog Splash? Es una mentalidad de la vieja escuela, y no digo que esté bien. Solo digo que es la mía. ¿Qué tan serio eres acerca de ganar, si no tiene un enfoque singular en ganar? Es como: voy a traer a todos a mi página de redes sociales y obtener aún más seguidores mientras hago esto”.