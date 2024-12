Las modelos a seguir de «La modelo a seguir» Bayley

Bayley no es solo «La modelo a seguir» de WWE. «The Role Model» no es únicamente un apodo. Cualquier luchadora de la propia compañía o del resto del mundo puede tomarla como ejemplo. Ha sido múltiples campeona de manera individual y en equipo, ha protagonizado historias y luchas memorables, y es la persona perfecta para que represente a una empresa pues nunca ha causado ningún inconveniente. Incluso cuando se le ha odiado no se ha podido evitar quererla.

Embed from Getty Images

► Una líder en NXT

Una modelo desde sus tiempos en NXT, de los cuales habla en Going Ringside haciendo referencia a que ella era la más veterana en 2015, cuando Charlotte Flair, Sasha Banks y Becky Lynch ya habían sido ascendidas al main roster pero ella todavía no:

«Realmente creo que ese año en el que no estuve en Raw ni SmackDown ayudó a presentar a las chicas de NXT sin que yo tuviera que hacerlo. Como que ellas hicieron la parte difícil, de modo que ahora, cuando las chicas de NXT llegaban, era como el vestuario… no es que ustedes no fueran acogedoras, pero era como, ‘Oh, sabemos que están aquí por las mismas razones que nosotras.’ Ellas prepararon el terreno para mí en ese sentido.”

Embed from Getty Images

► Una líder en WWE

Una modelo que ha tomado nota de quienes la precedieron también:

“Pero siempre doy crédito a Natalya, Tamina y Naomi. Mi primera gira en el Reino Unido fue con ellas. Yo todavía estaba en NXT, pero la forma en que me trataron, con tanto respeto, me trataron al mismo nivel que ellas. Se aseguraron de cuidarme, diciéndome cosas como: ‘Pon tus maletas aquí’, ‘Puedes sentarte aquí en el autobús’ o ‘Vamos al catering después de esto’. Pequeños detalles como esos realmente se quedaron conmigo. Yo intento hacer esas pequeñas cosas por cualquiera de las nuevas mujeres en nuestro vestuario. Ya sea que vengan de NXT o que seas Jade Cargill y vengas de otra empresa. Siempre recuerdo cómo me trataron y trato de devolver ese favor.”