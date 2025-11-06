Las metas y sueños que tiene Grayson Waller en WWE

De un tiempo a esta parte, Grayson Waller está bastante perdido en la programación de WWE, pero tiene luchas de ensueño y objetivos que quiere alcanzar. Pasando a conocer cuáles son, preguntamos a nuestros lectores: ¿qué expectativas tienen para el futuro de este luchador?

► Los objetivos de Grayson Waller

Sobre sus metas futuras

«Creo que el roster de WWE ahora mismo es el más lleno de talento que ha existido. Estoy en Raw. Tienes a Punk, tienes a The Usos, tienes a LA Knight, ahora tienes a Bron y Bronson. Tienes a Roman cuando aparece. Y eso sin contar a AJ, Dom Mysterio, Penta está aquí ahora. Está tan lleno. Así que los tipos contra los que compites ahora son lo mejor de lo mejor. Y esos son los tipos a los que estoy tratando de enfrentar. Obviamente, ahora mismo estoy haciendo algunas cosas con The New Day, lo cual es súper divertido, el mejor equipo de parejas de todos los tiempos, pero sé que voy a ponerme en la mejor forma posible. Cada vez que tenga una oportunidad, voy a destacarme. Voy a hacer lo que sea necesario; cuando la oportunidad esté ahí, la voy a robar, la voy a tomar, voy a correr con ella, pero solo tengo que esperar esa chance y está llegando. Todo es cuestión de paciencia.

A veces te metes en tu cabeza y piensas: ‘Tal vez no salí en Raw hoy. Oh, no les gusto, soy un desastre’, o lo que sea, y no es eso. Es simplemente que no es tu momento esta noche, hermano. Tu momento viene y solo tienes que esperar. Creo que algunas personas arruinan todo estresándose por ese período de espera. Pero al final del día, nos pagan por viajar bien y hacer estas cosas geniales. Creo que mi perspectiva ha cambiado mucho. De hecho… ¿quieres que hable bien de John Cena por un momento? Odio decir cosas lindas sobre John. Tal vez hace dos años, cuando recién estaba en SmackDown, él hizo algo en el vestuario. Tuvimos una pequeña reunión, teníamos que hablar de algunas cosas. Él se levantó y dijo algo que realmente se me quedó grabado. Dijo: ‘No tienes que hacer la promo antes de Netflix, no tienes que luchar antes del show, no tienes que hacer el dark match, tienes el privilegio de hacerlo’. Es como: tienes tres minutos para decir lo que quieras en Netflix. Tienes el privilegio de luchar antes del show cuando el público está más encendido, más emocionado, y puedes luchar contra otra gran Superestrella.

Cuando dijo eso, cambió mi perspectiva un poco. ¿Quiénes somos para quejarnos? Tengo amigos en casa que literalmente darían todo en su vida por luchar antes de Raw. ¿Quién soy yo para decir, ‘oh, hombre, tengo que luchar’? Odié incluso haber pensado esas cosas. Así que cuando él dijo eso, todo cambió para mí. Y ahora veo todo así: cualquier cosa que me den. Me dan 30 segundos detrás del escenario, voy a robarme esos 30 segundos. Me voy a asegurar de que la gente en internet comparta esos 30 segundos que tengo. Me voy a asegurar de que cualquier momento que tenga sea algo. Esa es la mentalidad que creo que tienes que tener.»

Sobre una lucha soñada a futuro

«Lo he dicho unas cuantas veces ya. Y lo seguiré diciendo. Ahora mismo, quiero a Punk. Lo quiero demasiado, hermano. Porque, como dije, soy un tipo de ROH, he visto a Punk por mucho tiempo. Me encantó lo que hizo en Ring of Honor. Me encantó cuando firmó su contrato de WWE sobre el Campeonato de Ring of Honor, fue tan bueno. Y cuando regresó, porque yo dije algunas cosas realmente malas sobre Punk cuando él no estaba aquí…

Recuerdo que recibí una superkick de Jey Uso, y fue el día que Punk dejó su último trabajo. Recibí la superkick, y subí una foto en internet poniéndome hielo en la mandíbula con una lata de Pepsi, que fue como… a veces me gusta divertirme en internet y causar un poco de caos. Así que cuando estaba viniendo aquí, pensé, esto va a ser divertido. ¿Qué Punk vamos a obtener? Y lo que obtuvimos fue este Punk muy suave. Así que quiero descubrir quién es el verdadero Punk.»