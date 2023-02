Las metas de Ricky Starks dentro y fuera de AEW

Ricky Starks se encuentra rivalizando con Chris Jericho en AEW hacia su mano a mano en Revolution 2023. La meta actual del que fuera Campeón FTW en la misma compañía es vencer al que fuera Campeón Mundial de Peso Completo para terminar de una vez por todas con su historia. Dicho esto, mirando más adelante en el futuro, ¿qué quiere conseguir el “Absolute”? De ello estuvo hablando recientemente en Bleacher Report, señalando que dentro de las tierras All Elite quiere justamente el título máximo.

