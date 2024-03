Arn Anderson recuerda a Hulk Hogan luchando con sus antiguos rivales de WWE en WCW y a él formando parte del comité de programadores de la compañía en 1994.

Todo ello en el episodio más reciente de The ARN Show, la plataforma donde habitualmente «The Enforcer» nos deleita con los recuerdos de su legendaria carrera.

► Hulk Hogan

«La única forma de beneficiar a un tipo trabajando con Hogan es que necesite tener heat. No puedo recordar y señalar a nadie que tuviera heat en ese momento en particular. ¿Hay alguien que puedas pensar que estuviera en esa situación en la compañía en ese momento? Digamos, un Rick Rude, que estaría caliente en ese momento. Podrías haberlo puesto en un ángulo hecho correctamente con Hogan, creo. Tiene que ser… no sé, son solo programar combates. Puedes programar combates de este tipo contra este tipo, este tipo contra este tipo. Y puedes ponerlo en una ciudad, no significa que vaya a atraer. Pero puedes tener dos o tres combates que le importen al público. Y a veces eso es suficiente para una arena. Me parecía que todo era reciclado«.

► El comité de booking en 1994

«Bueno, Ric [Flair] me trajo. Me trajo para ser parte del comité de programación. Y luego [risas] pierde su combate [contra Hulk Hogan con la estipulación de retiro], y se va. Así que, ‘De acuerdo Arn, quiero que vengas. Eres un tipo inteligente. Quiero que prestes tu experiencia. Puedes ayudarme, puedes ayudar a Kevin [Sullivan], sabes, ustedes son excelentes para las ideas.’ Y luego se fue. Y eso nos dejó a mí, a Kevin y a Jimmy Hart sentados ahí, éramos el comité de programación. Así que estaba aprendiendo sobre la marcha.

«Pero básicamente lo que ofrecía, y la razón por la que me ficharon, tenía buenas ideas para los finales de las luchas, para hacer que todo tuviera sentido, cosas de esa naturaleza, podría considerarme la voz de la razón. En un negocio loco donde hacemos muchas cosas desquiciadas, alguien tenía que estar allí para traerte de vuelta y decir, ‘Oye, espera un minuto, eso podría ser un poco demasiado. ¿Qué tal esto?’

«No necesariamente lo disfrutaba, porque simplemente significaba más horas en la oficina. Debes recordar que entonces todavía estaba luchando. Tenía que luchar y establecer todos los finales de todos los combates del evento. Y armar mi lucha además. Y también tenía que estar disponible para responder preguntas».