Las mejores luchadoras japonesas en 2025 según el PWI 250

Pro Wrestling Illustrated dio a conocer el listado de las mejores luchadoras de 2025, donde destacó la designación de 70 luchadoras profesionales japonesas.

► Saya Kamitani fue la luchadora más destacada de la escena japonesa

En este listado se toman en consideración aspecto como el desempeño, logros, influencia y actividad de las mejores gladiadoras del mundo. La nominación más alta fue para Mercedes Moné de AEW, seguida por Toni Storm de la misma empresa y el tercer sitio fue para la superestrella Saya Kamitani de Stardom.

El periodo de evaluación para este listado es de julio de 2024 a junio de 2025, tomando en cuenta récords, campeonatos, proyección internacional y consistencia sobre el ring.

De esta manera, fueron setenta luchadoras japonesas quienes mostraron un gran desempeño, incluyendo diecisiete jóvenes que han sido distinguidas por primera vez, lo que habla de una transición generacional muy importante y positiva ya que en este año se han dado muchos retiros dentro de la escena femenina nipona.

Resumiendo, de las luchadoras japonesas reconocidas, 20 luchadoras pertenecen a Stardom, 10 a TJPW, 10 son independientes, 9 a Marigold, 6 a Sendai Girls, 2 a WWE, Marvelous y JTO, y el resto están repartidas entre AEW, Michinoku Pro, Prominence, Choco Pro, COLOR’S, WAVE, Diana, Ice Ribbon y Evolution.

En la lista de las primeras 10 mejores luchadoras a nivel mundial están:

3. Saya Kamitani (Stardom)

6. IYO SKY (WWE)

8. Sareee (Independiente)

Saya Kamitani ha tenido un año espectacular siendo una monarca avasalladora desde que se incorporó a HATE y se volvió ruda. Su rivalidad con Tam Nakano se volvió legendaria, con un combate impecable para cerrarla. Destaca además su gran influencia en el negocio y ha alcanzado un nivel de popularidad sin precedentes en Stardom.

IYO SKY es considerada como una de las mejores luchadoras del mundo, dando combates espectaculares que han marcado la pauta en cuanto a calidad luchística. Sin duda es uno de los pilares de la división femenina en WWE.

Sareee es la tercera gladiadora en el listado de las mejores 10, ubicada en la posición ocho. Sareee es considerada la mejor luchadora a nivel mundial desde la independencia, participando en las mejores empresas luchísticas y produciendo sus propios eventos. Incluso su papel de villana en conflicto con los fans de Stardom resultó muy llamativo y lejos de disminuirla, acrecentó su popularidad.

El resto de las luchadoras que fueron consideradas en el PWI 250 son:

14. Starlight Kid (Stardom)

18. Mayu Iwatani (Marigold)

19. Mizuki (TJPW)

24. Momo Watanabe (Stardom)

26. Mina Shirakawa (AEW)

31. AZM (Stardom)

36. Takumi Iroha (Marvelous)

37. Utami Hayashishita (Marigold)

39. Syuri (Stardom)

42. Miu Watanabe (TJPW)

44. Natsupoi (Stardom)

55. Suzume (TJPW)

59. Miku Aono (Marigold)

61. Shoko Nakajima (TJPW)

62. Rina (Stardom)

65. Mei Seira (Stardom)

72. Miyu Yamashita (Stardom)

75. Chihiro Hashimoto (Sendai Girls)

79. Sayaka Kurara (Stardom)

83. Hazuki (Stardom)

85. Victoria Yuzuki (Marigold)

90. Mika Iwata (Sendai Girls)

93. Hina (Stardom)

95. Natsumi Showzuki (Marigold)

100. Hanan (Stardom)

101. Mai Sakurai (Marigold)

104. Chi Chi (Evolution)

110. Koguma (Stardom)

112. Arisu Endo (TJPW)

115. Kairi Sane (WWE)

118. Miyu Amasaki (Stardom)

120. Miyuki Takase (Sendai Girls)

122. Hiroyo Matsumoto (Independiente)

124. Saori Anou (Stardom)

126. Manami Katsu (Ice Ribbon)

129. Tomoka Inaba (JTO)

130. Azusa Inaba (JTO)

132. Dash Chisako (Sendai Girls)

133. Mirai (Michinoku Pro)

136. Kouki Amarei (Marigold)

139. Haruka Umesaki (Diana)

141. Misa Matsui (Marigold)

142. Natsuko Tora (Stardom)

143. Suzu Suzuki (Stardom)

147. Yuki Arai (TJPW)

150. Senka Akatsuki (Marvelous)

151. Aya Sakura (Stardom)

153. Mei Suruga (Choco Pro)

156. Seri Yamaoka (Marigold)

159. Moka Miyamoto (TJPW)

163. Yuu (Sendai Girls)

164. SAKI (Color’s)

168. Makoto (Independiente)

169. Risa Sera (Prominence)

171. Unagi Sayaka (Independiente)

173. VENY (Independiente)

180. Yuki Kamifuku (TJPW)

183. Rina Yamashita (Independiente)

190. Yuuki Mashiro (Independiente)

193. Rika Tatsumi (TJPW)

195. Wakana Uehara (TJPW)

196. Aja Kong (Independiente)

198. Hanako (Stardom)

202. Kohaku (WAVE)

208. Ryo Mizunami (Independiente)

241. Maki Itoh (Independiente)

250. Manami (Sendai Girls)