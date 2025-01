Las luchas que Zack Sabre Jr. desea tener en AEW

Zack Sabre Jr. está en el mejor momento de su carrera, es el Campeón Mundial de Peso Completo IWGP y la cara de NJPW. De hecho, en Súper Luchas lo nombramos como el «Luchador del Año 2024«. ¿Qué le va a deparar el 2025? Dicen que es más difícil mantenerlo que conseguirlo así que «The Front Man» va a tener todavía desafíos mayores en el nuevo año.

► Posibles luchas en AEW

Desafíos no solo en «The King of Sports» sino también fuera. El año pasado luchó en AEW, CMLL, RevPro o NOAH y se espera que el oriundo de Inglaterra de 37 años siga viajando por el mundo. Es más, en una reciente entrevista señala a los luchadores All Elite a los que le gustaría enfrentar y menciona el evento de pago por visión Forbidden Door.

«Hay muchos. Los nombres más obvios y fáciles de mencionar serían Okada y Ospreay, así que no los voy a decir. Me gustaría luchar contra personas que aún no han estado en Japón, como Swerve Strickland o MJF. Ya he luchado contra Daniel Garcia y Orange Cassidy antes, pero los luchadores de AEW que no han tenido tanta notoriedad en WWE me parecen interesantes. También hay muchas personas que conozco de mi carrera en la escena independiente. Darby Allin y yo hemos tenido muchas luchas en los independientes. Cuando se trata de un Forbidden Door en Inglaterra este año, obviamente Ospreay y yo tendríamos una lucha fantástica, pero creo que sería bueno hacer algo diferente.»

¿Contra quiénes de AEW te gustaría ver a Zack Sabre Jr.? Por el momento, además de los que comenta, el campeón ha luchado con Claudio Castagnoli (Forbidden Door 2022), Action Andretti (Rampage: Championship Friday), Bryan Danielson (WrestleDream 2023), Kyle O’Reilly (Dynamite) o Ricochet (Wrestle Dynasty).