El periplo estadounidense de Hijo del Vikingo estaba cosechando ciertas reacciones negativas luego de que GCW anunciara el veto por parte de AAA de la emisión de las implicaciones del mexicano en sus rings. Así, sólo quienes tuvieron la fortuna de asistir a los eventos Amerikaz Most Wanted y Til Infinity disfrutaron del arte del Megacampeón AAA.

DEFY, sin embargo, sí pudo ofrecer vía FITE el combate que Hijo del Vikingo disputó contra Nick Wayne en el evento Air Raid. Algo que nos hizo pensar que el acuerdo entre AAA y AEW aquí resultaba clave, pues Wayne tiene contrato con la compañía de Tony Khan, mientras los rivales de Hijo del Vikingo en GCW, Blake Christian y Joey Janela, no.

Afortunadamente, GCW y Warrior Wrestling anunciaron en las últimas horas que dicha prohibición ya no está vigente, por lo que, al menos dentro de sus shows, las actuaciones de Hijo del Vikingo podrán ser teleseguidas (GCW vía FITE y Warrior Wrestling vía Pro Wrestling TV).

Como ya informamos, Hijo del Vikingo tiene compromiso con GCW y Warrior Wrestling este fin de semana.

Hoy, a partir de las 8pm ET se celebrará GCW Don’t Talk To Me, desde la Cabarrus Arena de Concord (Carolina del Norte), donde el gladiador tiene previsto luchar contra Gringo Loco.

Y mañana, a partir de las 7pm ET tendrá lugar Warrior Wrestling 27, desde el Century Center de South Bend (Indiana) con compromiso aún más importante de Hijo del Vikingo, ya que defenderá el Megacampeonato AAA y al mismo tiempo tendrá la oportunidad de conquistar el Campeonato de Lucha Warrior Wrestling si sale vencedor de una Triple Amenaza ante Rey Horus y Flamita.

