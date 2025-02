Chad Gable ya está pensando en posibles caminos que tomar una vez cuelgue las botas de luchador y comience el siguiente capítulo de su vida profesional. El líder de American Made no tiene cercano su retiro de la WWE –sin ir más lejos, hace unos días se decía preparado para ganar un título individual– pero más pronto o más tarde ese momento le llegará y debe estar preparado para entonces.

► Abrir una escuela o el cine

«He considerado la idea de abrir una escuela de lucha libre. Podría verme haciéndolo y creo que lo disfrutaría mucho.

Por otro lado, si cambiara de carrera por completo, obtuve mi título en diseño de medios. Todavía estoy bastante fascinado con los gráficos en movimiento y la producción de video. No siempre lo hago, no lo hago tan seguido como debería mientras me filmo y publico estos reels de sesiones de entrenamiento. No me gusta verme hacer ejercicio, no es por eso que los hago. Los hago para usar mi equipo, editar y entrar en la zona. Eso es lo que realmente me motiva. Incluso si no estoy inspirado al principio, después de diez minutos editando, filmando o haciendo algo relacionado, me pierdo completamente en ello. Puedo hacerlo durante horas sin darme cuenta del tiempo que pasa. Estoy súper obsesionado con eso.

Antes de empezar en WWE, uno de mis grandes sueños era trabajar en secuencias de apertura para películas, porque combina ambos mundos: cine, gráficos en movimiento y animación, que son mis favoritos. Soy un friki de las secuencias de apertura. Hay tanto trabajo y detalle en eso que la mayoría de la gente ni se fija, pero para mí, ¡eso es arte! Soy un apasionado de eso y podría verme dedicándome a ello«, comenta Chad en The Jay Ferruggia Show.

Tyler Breeze y Shawn Spears (Flatbacks Wrestling), Booker T (Reality of Wrestling), Rikishi (KnoxX Pro Academy), QT Marshall (1 Fall Power Factory), Mr. Kennedy (The Academy), Seth Rollins (Black and Brave Wrestling Academy), Mike Bennett y Matt Taven (XWA Wrestling School), Gangrel (Gangrel’s Wrestling Asylum), Heath Slater (The Face to Face Wrestling) o Cody y Dusty Rhodes (The Nightmare Factory) son algunos de los luchadores que tienen una escuela.

