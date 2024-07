La leyenda viviente del pro wrestling Hulk Hogan aclara que él llegó antes que Kevin Nash y Scott Hall a tener un contrato garantizado. Cuando el «Big Daddy Cool» y «The Bad Guy» firmaron con WCW tras haber dejado la WWF lograron ese tipo de acuerdo, el cual a partir de entonces se volvió popular. No obstante, «The Hulkster» quiere que quede claro que él ya tenía ese trato incluso antes de hacer esa misma transición entre compañías.

This is one of the many reasons why I love professional wrestling. Happy 35th Birthday #Hulkamania! On this date, January 23rd 1984, was the day Hulkamania was born when @HulkHogan beat @the_ironsheik at #MadisonSquareGarden to win his first @WWE Championship. #HulkHogan pic.twitter.com/lXOKBd17ed

