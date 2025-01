El actual Campeón NXT, Oba Femi, no tiene todavía mucha experiencia en la WWE. Apenas comenzó su carrera en 2022. Pero ya ha probado varias luchas con estipulación. Desde Fatal 4-Way (en un evento no televisado) hasta Triple Threat (Stand & Deliver 2024, Battleground 2024 o New Year’s Evil 2025) pasando por Tables, Ladders & Scares (Halloween Havoc 2024) o Iron Survivor Challenge (Deadline 2024).

► Estipulaciones

De la mayoría de ellas no sabemos qué piensa el luchador oriundo de Lagos (Nigeria) de 26 años pero sí de la última, en la que consiguió una oportunidad por el título máximo que acabó capitalizando en el primer programa especial del año. De la misma manera, también en No-Contest Wrestling, Oba menciona otras dos en las que hasta ahora no ha participado, aunque sí ha visto como fanático.

«Steel Cage es como el Hell in a Cell, pero de marca económica, como que nadie quiere ver eso. Me encanta el combate de Hell in the Cell, siempre es interesante, especialmente cuando subes, hay tantas cosas con las que jugar dentro de esa celda, ¿sabes?».

Hell In A Cell Match CM Punk vs Drew McIntyre WWE Bad Blood

October 5, 2024 pic.twitter.com/f51enLbxDI — GrappleClips (@GrappleClips) October 6, 2024

«Cuando Shawn [Michaels] inventó ese combate, estaba encendido, estaba en su mejor momento… Iron Survivor está ahí para mí porque me encanta todo sobre él, ¿sabes? Es sensible al tiempo, tiene urgencia, sabes que tienes que anotar más puntos allí, todo sobre él simplemente funciona, y honestamente es uno de mis combates favoritos para ver y en el que también me encanta participar.»

Con las altas expectativas que hay sobre el futuro de Oba Femi en la WWE, seguro que algún día podrá probar muchas más estipulaciones. ¿En cuál te gustaría verlo? ¿Y cuáles son tus favoritas?