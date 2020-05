Las entradas de The Undertaker con su personaje de "Hombre muerto" siempre han sido más largas que las de otras Superestrellas, y en eventos como WrestleMania es incluso más notorio todavía porque la rampa de ingreso al ring es más larga.

Inclusive, en algunos casos las entradas además de la larga caminata, incluían ciertos detalles adicionales acordes a la naturaleza sobrenatural de su personaje, como por ejemplo, el grupo de druidas que lo rodeaban en ambos costados en WrestleMania 20, o los ataúdes colocados en la rampa durante su entrada en WrestleMania 30, donde cada ataúd representaba a sus víctimas anteriores en la vitrina de los inmortales.

► ¿Por qué las entradas de The Undertaker son largas?

La leyenda viviente de la WWE The Undertaker, quien todavía tiene contrato con la compañía hasta que cumpla 70 años, fue entrevistado en la última edición del podcast "Pardon My Take". Al Deadman se le hicieron una gran variedad de preguntas, pero, sin duda, la más relevante fue la concerniente al motivo por el que las entradas de The Undertaker, con el personaje de "hombre muerto" solían ser tan largas. Esto fue lo que respondió el legendario luchador:

"Muchas veces eso solo dependería de mi oponente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si estaba trabajando con alguien que era bastante limitado o si pensaba que iba a tener una verdadera lucha de mie***, era como, 'Hombre, voy a sacar el dinero de esta entrada'. Hubo momentos en que me tomaba un poco de tiempo extra, porque sabía que el encuentro iba a ser horrible, así que pensé que también podría dárselos en la entrada, porque estarán decepcionados cuando suene la campana."